中国地产巨头王健林的成功之路

路透北京12月23日（记者 Matthew Miller） - 王健林凭借敏锐的政治嗅觉和退伍军人的严明纪律，在政府引导的商业环境中谨慎前行，将大连万达商业地产打造成了中国最具实力的房地产公司。

“亲近政府，远离政治，”今年60岁的王健林本月对路透说道。“多跟组织打交道，少跟个人打交道。”

1988年，王健林退伍并借款100万元在大连成立了一家房地产公司。他还引入沃尔玛(WMT.N)和麦格理集团(MQG.AX)等全球巨头成为商业合作伙伴。

万达商业地产周二在香港上市，实现融资37亿美元，是2010年以来香港规模最大的首次公开招股（IPO）。

“王健林发现了与政府合作、顺应政府意愿做事的方法，”宾夕法尼亚大学沃顿商学院教授Raffi Amit指出。“他的商业模式承认政府是重要的外部利益相关方。”

赴港上市是王健林事业的转折点。他预计中国的快速城镇化进程即将完成，希望将主要业务转向旅游、休闲以及海外。

王健林周末对中国媒体称，希望到2020年大连万达30%的营收来自海外。他已经收购英国圣汐游艇公司和美国AMC院线(AMC.N)，但是要想在海外取得更大的成功，还需要新的动作。

王健林本月早些时候表示，与海外商业中介组织的合作比与政府官员的合作更加重要。“国外的官员是没有资源，或者说极少资源，你跟他打交道也没用。”

王健林在四川省长大，是家中五兄弟中的老大。他的父亲1933年参加红军，经历过1934年和1935年的长征。

王健林15岁入伍，后来晋升为排长，1978年进入大连陆军学院学习。他随后留校担任参谋，后任大连陆军学院管理处副处长。

大连万达集团在中国111个城市拥有104个万达广场购物中心、72个高端酒店和150个影院。王健林的成功很大程度上源于他身上的军人纪律。

“他身上军人的特质很强，做事干脆。”联想集团(0992.HK)创始人柳传志说道，柳传志与王健林是多年的朋友。

王健林起初从大连三家国有房地产开发商那里购买建筑指标，并承接别人都不愿意做的工程：棚户区改造。当时由薄熙来负责的大连政府给大连万达提供了支持。

大连万达为每间房修建独立卫生间，因此卖出了高价。王健林在20世纪90年代末预测到了住宅销售触顶，于是将注意力转移到了商业地产上。

王健林1994年买下了大连足球队，并改名大连万达俱乐部。随后六年里，大连万达队四次夺得甲A联赛冠军。

“这让他获得了品牌认知度，其他开发商都没有这样的待遇，”Amit说道。“所有人都知道那个名字代表着什么。”

去年王健林在青岛与莱昂纳多·迪卡普里、妮可·基德曼和约翰·特拉沃尔塔等嘉宾共同出席投资81亿美元的影视产业基地动工仪式，反映出他对商业的擅长。

负责沃尔玛中国业务12年的Joe Hatfield表示，2000年沃尔玛寻找与中国房地产公司合作时注意到了大连万达。沃尔玛的加入令大连万达的商业扩张形成了良性循环。

澳大利亚麦格理银行开始与大连万达共同投资后，王健林改变了此前卖出项目的做法，组建了租赁部门，创建了自己的院线，并开始建设酒店，以增加其商业地产的客流量。

Hatfield指出，沃尔玛强调了专业化管理的重要性，并为大连万达高管开发了培训课程。

前期商业地产的成功让王健林与地方政府谈判时拥有更多筹码。在与地方官方的会议中，王健林强调他们的利益是一致的。

“他是个强硬的谈判对手，”Hatfield说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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