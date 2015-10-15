王健林以2200亿元财富超越马云成为中国首富--胡润

路透上海10月15日 - 据最新公布的2015胡润百富榜，万达集团董事长王健林及其家族以2,200亿元人民币的财富超过阿里巴巴集团(BABA.N)董事局主席马云，第二次成为中国首富；马云及其家族以1,450亿元退居第二，娃哈哈集团创始人宗庆后及其家族以1,350亿元保持第三。

据胡润百富榜，中国大陆十亿美元富豪今年增加了242人，达到596位，中国拥有10亿美元以上的富豪第一次超过了美国（537位）。如果加上港澳台的119位，大中华地区现在有715位十亿美元级的富豪。

王健林此次跃居首富，主要得益于万达集团旗下中国最大的电影院线万达院线(002739.SZ)上市后股价狂涨，该股票从21.35元的发行价涨到逾200元（复权计算）。万达集团持有万达院线60.7%股份，后者目前总市值1,144亿元。

而马云的财富较去年略减3%，主要因为阿里巴巴上市后表现差强人意，其股价一度跌破发行价。但马云的另一块主要资产--支付宝母公司蚂蚁金服却表现抢眼，今年7月蚂蚁金服完成A轮融资时的估值高达450亿美金。

马云财富主要分为三部分：阿里巴巴6%的股份、蚂蚁金服及其个人投资。最近一年，马云投资了数个项目，包括36亿元投资魅族，24亿元入股光线传媒(300251.SZ)，12亿元入股第一财经。今年5月，阿里又宣布已联手马云创立的云锋基金战略投资圆通速递。另外，随着阿里巴巴的上市，该集团第一次有包括马云等在内的18位高管一同跻身百富榜。

腾讯(0700.HK)董事长马化腾以1,200亿元财富、小米科技董事长雷军以920亿元财富分列第四和第五位，相对去年排名分别提升1位和5位。另外，还有三位企业家新进入前十名，分别是泛海的卢志强、苏宁的张近东和万向的鲁冠球，皆得益于其A股上市公司市值的快速增长；汉能的李河君和京东(JD.O)的刘强东退出前十。

排名前十的富豪中，涉足房地产的富豪人数达五位，比去年增加三位；IT行业人数为四位，比去年减少一位。

虽然中国经济减速，但今年有1,877位企业家个人财富超过20亿元，较去年又增加606人，创下百富榜创立17年以来之最。在新上榜富豪中，人数最多的是制造业和IT业，九成是国内上市公司。（完）