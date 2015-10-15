王健林以2200亿元财富超越马云成为中国首富--胡润

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海10月15日 - 据最新公布的2015胡润百富榜，万达集团董事长王健林及其家族以2,200亿元人民币的财富超过阿里巴巴集团(BABA.N)董事局主席马云，第二次成为中国首富；马云及其家族以1,450亿元退居第二，娃哈哈集团创始人宗庆后及其家族以1,350亿元保持第三。
据胡润百富榜，中国大陆十亿美元富豪今年增加了242人，达到596位，中国拥有10亿美元以上的富豪第一次超过了美国（537位）。如果加上港澳台的119位，大中华地区现在有715位十亿美元级的富豪。
王健林此次跃居首富，主要得益于万达集团旗下中国最大的电影院线万达院线(002739.SZ)上市后股价狂涨，该股票从21.35元的发行价涨到逾200元（复权计算）。万达集团持有万达院线60.7%股份，后者目前总市值1,144亿元。
而马云的财富较去年略减3%，主要因为阿里巴巴上市后表现差强人意，其股价一度跌破发行价。但马云的另一块主要资产--支付宝母公司蚂蚁金服却表现抢眼，今年7月蚂蚁金服完成A轮融资时的估值高达450亿美金。
马云财富主要分为三部分：阿里巴巴6%的股份、蚂蚁金服及其个人投资。最近一年，马云投资了数个项目，包括36亿元投资魅族，24亿元入股光线传媒(300251.SZ)，12亿元入股第一财经。今年5月，阿里又宣布已联手马云创立的云锋基金战略投资圆通速递。另外，随着阿里巴巴的上市，该集团第一次有包括马云等在内的18位高管一同跻身百富榜。
腾讯(0700.HK)董事长马化腾以1,200亿元财富、小米科技董事长雷军以920亿元财富分列第四和第五位，相对去年排名分别提升1位和5位。另外，还有三位企业家新进入前十名，分别是泛海的卢志强、苏宁的张近东和万向的鲁冠球，皆得益于其A股上市公司市值的快速增长；汉能的李河君和京东(JD.O)的刘强东退出前十。
排名前十的富豪中，涉足房地产的富豪人数达五位，比去年增加三位；IT行业人数为四位，比去年减少一位。
虽然中国经济减速，但今年有1,877位企业家个人财富超过20亿元，较去年又增加606人，创下百富榜创立17年以来之最。在新上榜富豪中，人数最多的是制造业和IT业，九成是国内上市公司。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。