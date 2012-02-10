王立军进入美国总领馆一事正在调查中

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透北京2月10日电---新华社周四晚间援引中国外交部发言人办公室称,重庆市副市长王立军於2月6日进入美国驻成都总领事馆,滞留一天后离开,有关部门正在对此进行调查.
北京方面未提及王立军是否在美领事馆寻求政治庇护.王立军自2009年3月任重庆市公安局局长、党委书记後,主导了在国内外引起强烈反响的打黑"重庆经验",被视为重庆市委书记薄熙来"唱红打黑"的左右手.
2011年5月,王立军被任命为重庆市副市长,分管公安、国安、司法、人武、信访、维稳等工作.
本月初,重庆市政府新闻办在官方微博发布通告称,免去王立军的重庆市公安局局长职务,但仍保留副市长职位,分管联系经济领域工作.
2月8日,重庆市政府新闻办通过新华网官方微博发布消息称,"王立军副市长因长期超负荷工作,精神高度紧张,身体严重不适,经同意,现正在接受休假式的治疗."
中国将於今年下半年召开十八大,届时会选举新一届的中国政府领导人.值此政治敏感期,任何的人事变动都易引发各方的猜测.(完)
--发稿 沈燕; 审校 屈桂娟
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