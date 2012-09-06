前重庆市副市长王立军因叛逃等四罪被提起公诉--新华(更新版)

路透北京9月6日电---新华社周三晚间称,中国重庆市原副市长、公安局原局长王立军涉嫌徇私枉法、叛逃、滥用职权、受贿犯罪一案,近日已由四川省成都市检察院依法向成都市中级法院提起公诉.

报导并称,四川省成都市中级人民法院已依法受理该案,将择日开庭审理.

四川省成都市人民检察院起诉书指控,被告人王立军身为重庆市副市长、公安局局长,明知薄谷开来有杀害尼尔·伍德的重大嫌疑,却违背职责、徇私枉法,以使薄谷开来不受刑事追究,已构成徇私枉法罪;在履行公务期间,擅离岗位,叛逃美国驻成都总领事馆,已构成叛逃罪;未经批准或者伪造批准手续,违法使用技术侦察措施,已构成滥用职权罪;利用职务之便收受巨额贿赂,为他人谋取利益,已构成受贿罪.

今年2月6日,前重庆市副市长王立军私自进入美国驻成都总领事馆滞留,其反映2011年11月15日英国公民尼尔·伍德在重庆被发现死亡一案,公安机关高度重视.

此事亦牵出前重庆市委书记薄熙来涉嫌严重违纪案,中共中央决定停止薄熙来担任的中央政治局委员、中央委员职务,由中共中央纪律检查委员会对其立案调查.

8月20日,薄熙来的妻子薄谷开来因故意杀人罪被法院判处死刑,缓期两年执行;投毒杀害尼尔.伍德的从犯张晓军被判处有期徒刑九年,另外四名试图掩盖尼尔.伍德谋杀案的警察被判处五至11年有期徒刑.