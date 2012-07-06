版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 7月 6日 星期五 09:17 BJT

王岐山：中国完成全年外贸增长目标"任务艰巨"

新华社周四晚间援引中国国务院副总理王岐山的说法称,当前全球经济形势依然严峻,不确定不稳定因素增多,外部冲击不容低估,确保完成全年外贸增长目标任务艰巨.中国今年设定的进出口增长目标为10%.中国海关定於7月10日(下周二)公布6月贸易数据.路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐