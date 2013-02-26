王岐山：加强反腐败立法 加强对“裸官”的管理和监督

* 加强反腐败国家立法

* 加强对"裸官"的管理和监督

* 有群众举报的要及时处理

* 决不允许公开发表同中央决定相违背的言论

路透北京2月26日 - 中国领导人再度高调剑指反腐.中央纪律检查委员会书记王岐山周一表示,要把全面推进惩治和预防腐败体系建设放在更加突出位置,加强反腐败国家立法.

新华援引他在中共第十八届中央纪检委第二次全体会议上的工作报告称,要保持惩治腐败高压态势,加强对配偶子女均已移居国外的国家工作人员(俗称"裸官")的管理和监督,做到有群众举报的要及时处理,有具体线索的要认真核实.

"坚持惩治和预防腐败两手抓、两手都要硬,"王岐山在讲话中称.

他指出,要抓紧制定实施《建立健全惩治和预防腐败体系2013-2017年工作规划》,抓好责任分解和检查考核;健全事关反腐倡廉工作全局的重要法规,制定《中国共产党纪律处分条例》和《行政机关公务员处分条例》的配套规定.

中共"十八大"过后,新任领导人习近平在12月提出"轻车简从"的八项规定,之后由王岐山掌舵的中纪委在春节前下发通知,严禁官员元旦春节公款送礼.暂时的禁令让春节这个公款消费的高峰较往年明显地沉寂.但近期各地"房叔"、"房姐"、"房妹"层出不穷,却不断挑战着高房价之下公众的脆弱神经.

中纪委第二次全体会议还要求坚持有案必查、有腐必惩,做到有群众举报的要及时处理,有具体线索的要认真核实,违反党纪国法的要严肃查处.

此外,要规范领导干部离职或退休后从业行为;认真执行领导干部报告个人有关事项制度,并开展抽查核实工作;决不允许公开发表同中央决定相违背的言论,决不允许"上有政策、下有对策".

同时,还将深入开展纠风和专项治理,重点纠正金融、电信等公共服务行业和涉农、征地拆迁等领域损害群众利益的不正之风和突出问题;继续纠正食品药品安全和保障房、公务员考录、环境保护等方面的不正之风和突出问题.(完)

欲览王岐山讲话全文,请点击新华网链接(here)

(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。