王岐山：探索建设全国统一场外交易市场

据新华社周二晚间报道，中国国务院副总理王岐山在考察北京中关村非上市公司股份转让试点时称，场外交易市场是多层次资本市场的重要组成部分，要探索建设全国统一的场外交易市场，提高直接融资比重，以满足多元化投融资需求。图为3月16日王岐山在北京的人大会议上。路透