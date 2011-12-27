《王小坚专栏》中国债券市场新架构建设正在加速

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(作者为路透中文新闻特邀撰稿人,本文仅代表本人观点)
撰稿 王小坚
中国债券市场监管架构建设的进度近期正在加速。在证监会正式发文成立专为债券市场发展而设立债券办公室後，上交所又发布了《债券市场投资者适当性管理暂行办法》，提出建立投资者分类管理，分类交易的制度。随後，又有媒体报导，决策当局有望成立高规格的债券市场统一监管协调委员会，以促进债券市场统一监管标准和制度，促进市场互联互通。加上前期国务院批准央行作为信用评级行业的主管部门，债券市场多年未动的监管结构正在发生一些重大变化。我们也可以从这些变化中看到一些未来市场的脉络。
首先，证监会开始着力于发展债券市场，希望通过做大交易所债券市场来构建更为成熟完善的投融资平台。多年以来，证监会的主要工作重点放在股票市场上，债券市场长期处於证券体系的边缘，监管的思路也多出於传统的股票市场管理方式。随着银行间债券市场的飞速发展，债券市场的话语权已经倾向於银行体系。同时，由於交易所债券市场太小，在权益市场融资能力趋弱时，交易所债券融资系统不能对整个体系构成有效补充。证监会成立债券办公室，意味着正式建立了有别于股票的独立监管部门，有望从债券的独立属性出发，更好地从监管的角度促进市场发展。上交所建立投资者分类制度，虽然着眼于建立风险防范制度，但出发点也是通过制度建设，区别监管专业的投资者，促进专业投资者市场的发展，最终从适当性管理走向培育专业投资者。上述这些政策将在未来几年内成为交易所债券市场发展的基础。
其次，央行着力巩固已有的市场份额。银行间的利率债券（指国债、政策性金融债等不含普通信用风险的高信用级别债券）定价基本上以一级发行利率和二级交易利率而定，相对客观。信用债券除了面临利率风险外，主要还面临信用风险。信用利差是对信用债券定价的核心。国务院批准央行作为信用评级行业的主管部门，意味着央行可以一统江湖，在信用债券评价领域拥有最高的定价权力。目前上市交易的信用债券的估值虽然由中债登公司发布。但一旦信用评级的标准一致化，评级的公信力将上行，评级公司将会在信用债券市场的估值体系起到非常重要的作用。
最後，统一监管协调委员会的成立标志着市场监管新格局的形成，监管权力的交叠可能会成为常态。债券市场是一个管理边界比较模糊的市场，传统银行体系（存款类机构）与证券体系（券商，基金等机构）都参与其中，同样也存在一些边缘化的交易行为。以往没有统一的机构对此进行统一的管理，协调委员会将会起到这样的作用，在对一些问题进行处理里可以帮助进行有效沟通。这一协调的结果就是形成债券监管的中间地带，权力在中间地带重叠，从而实现监管的全面覆盖。
虽然说互联互通是建设统一大市场的目标，但监管的统一是市场统一的前提，监管协调委员会的成立间意味着统一监管的开始。同时，各个细分市场的监管也正在提速，可以相信，中国债券市场一个的新发展时期正在到来。(完)
(作者就职于上海耀之资产管理中心,联系方式:wangland@hotmail.com)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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