中国外交部长王毅将访问印度

美军将萨德零部件运至韩国部署地点 朝鲜实弹演习不甘示弱
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
路透北京6月3日 - 中国外交部长王毅下周将访问印度，这是印度新总理莫迪上任后两国举行的首次高层会议。
中国外交部发言人洪磊称，国家主席习近平特使、外交部长王毅将于周日抵达新德里，开始为期两天的访问。
洪磊指出，王毅将会见印度新任外长等官员。洪磊还表示，王毅这次访问印度的相关日程，中印双方正在密切沟通协调。
莫迪上个月邀请习近平访印，中国政府尚未对该邀请作出正式回应。2012年胡锦涛曾访问印度。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透东京4月25日 - 日本执政党--自民党干事长二阶俊博周二表示，他将出席中国5月举行的一带一路峰会。在朝鲜进行导弹和核武器试验造成的紧张局势下，这个迹象表明日本首相安倍晋三希望改善与中国的关系。
路透首尔4月25日 - 据媒体报道，朝鲜周二在人民军建军85周年当天进行了大规模实弹演习；随着围绕平壤核项目和导弹计划的担忧加剧，一艘美国潜艇停靠韩国港口以展示军力。