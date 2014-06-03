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时事要闻 | 2014年 6月 3日 星期二 19:02 BJT

中国外交部长王毅将访问印度

路透北京6月3日 - 中国外交部长王毅下周将访问印度，这是印度新总理莫迪上任后两国举行的首次高层会议。

中国外交部发言人洪磊称，国家主席习近平特使、外交部长王毅将于周日抵达新德里，开始为期两天的访问。

洪磊指出，王毅将会见印度新任外长等官员。洪磊还表示，王毅这次访问印度的相关日程，中印双方正在密切沟通协调。

莫迪上个月邀请习近平访印，中国政府尚未对该邀请作出正式回应。2012年胡锦涛曾访问印度。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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