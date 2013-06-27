王毅：若个别声索国在南海问题上选择对抗 注定没有出路

路透北京6月27日 - 中国外交部长王毅周四在北京出席第二届世界和平论坛午餐会时指出，中国在南海问题上的立场是明确和一贯的，为历届政府所坚持，得到中国人民广泛支持，不会改变，也不可能改变，中国将继续坚定不移地维护国家的主权和权益。

新华社援引他的话称，中方有足够的诚意和充分的耐心，愿意按照ＤＯＣ的规定，继续通过直接当事方之间的对话谈判来妥善解决有关争议，维护好南海的和平与稳定。

“在争议得到解决之前，我们主张“搁置争议，共同开发”。如果个别声索国要选择对抗，将注定是没有出路的。如果企图借助外力来强化自身缺乏正当性的主张，则是徒劳之举，最终将被证明是一种得不偿失的战略误判。”王毅强调。

他指出，近年南海出现的一些事态，如果注意其事实经纬，都不是中方引发和造成的。个别声索国在中国主张的岛礁上用舰船非法坐滩并企图修建固定设施，并将双边争议单方面提交国际仲裁，这些使事态复杂化、扩大化的举动，不仅违背了《联合国海洋法公约》的精神，也违反了《南海各方行为宣言》（ＤＯＣ）的规定。对于这样的挑衅行为，中方理所当然要作出必要的反应。

中国国防部新闻发言人杨宇军周四表示，今年5月以来，菲律宾企图采取进一步行动，加固其非法“坐滩”军舰，扩大军事存在，他要求菲方必须兑现承诺，停止侵犯中国主权的行为。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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