中石油集团副总经理王永春涉嫌严重违纪 正接受组织调查--监察部

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透北京8月26日 - 中国监察部周一称，中国石油天然气集团公司副总经理王永春涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。
监察部网站刊登的新闻稿并未透露更多内容。路透未能立刻联系到中石油发言人对此置评。
王永春还兼任大庆油田有限责任公司总经理职务。
今年稍早，中国石油天然气集团原董事长蒋洁敏赴任国务院国有资产监督管理委员会主任职务，当时王永春还被视为可能的“接班人”之一。中石油现任董事长为周吉平。
中国石油天然气集团是上市公司--中国石油(0857.HK)(601857.SS)的母公司。中石油A股最新报7.98元人民币，H股报8.66港元。(完)
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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