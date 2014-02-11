王府井与腾讯将在微信商户和微信支付等展开战略合作

路透上海2月11日 -中国互联网巨头--腾讯(0700.HK)正在积极扩大其微信支付的应用范围，继成功开发嘀嘀打车、微信红包等应用后，腾讯近日又牵手北京知名零售商店--王府井(600859.SS)，在微信支付、微信公众平台商户等方面展开战略合作。

王府井周二公告称，双方合作的微信购物将于本周五（14日）在王府井旗舰店北京市百货大楼试运行，并将随后持续推出新的合作项目。

公告指出，王府井已与腾讯签署战略合作协议，双方将在微信公众平台商户功能、微信支付服务上开展具体合作。腾讯将向王府井开放其优势业务及成熟市场，并在市场资源、商务拓展、数据共享与分析、技术运营等方面助力王府井全渠道服务体系的构建。

腾讯正借助其庞大的微信用户群打造一个封闭的电子商务生态圈，随着微信支付用户数日益增加，腾讯可以引入更多的优质商户，吸引微信用户更多开展购物体验，从而对阿里巴巴集团旗下淘宝和天猫国内两大电子商务领先者展开有力竞争。

王府井周二收于涨停位18.41元，涨1.67元。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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