《王涵专栏》“货币宽松”如何才能转化为“信用宽松”？

（本文由路透中文特邀专栏作家王涵供稿，作者为兴业证券任首席宏观经济分析师，此文为“对中国货币金融体系“新常态”的理解”第二篇）

中国人民银行在11月21日宣布，下调贷款基准利率0.40个百分点，下调存款基准利率0.25个百分点，同时上调存款上浮空间至基准利率1.2倍。然而，央行降息的声音未落，各家商业银行—尤其是中小银行--纷纷宣布存款利率上浮到顶。银行“有钱不挣”这种现象看似不合常理，实则却与笔者在11月17日《基准利率的定义正在发生变化--对中国货币金融体系“新常态”的理解之一》（下简称为《新常态之一》）中所述不谋而合。

简而言之，随着理财、同业负债在银行负债结构中的占比不断上升，公开市场利率已经（部分）取代存贷款利率，成为了新的基准利率。在商业银行体系的负债中，既有低成本的存款，又有高成本理财/同业的情况下，单纯降低存款利率，必然会导致存款进一步被理财分流。因此银行将存款利率上浮、避免存款的进一步流失的行为，也就具有合理性了。所幸的是，人民银行随即于11月25日就下调了正回购利率，进而于11月27日暂停了正回购回笼资金的操作。央行的这两个举动，进一步印证《新常态之一》中的两个判断，即：1）新常态下货币政策主基调是“松”，2）公开市场利率成为“新常态”下的基准利率。

那么，问题来了：“货币宽松”如何才能转化为“信用宽松”？笔者认为，在当前经济、货币政策双双进入“新常态”的背景下，中国整个信用派生体系也将进入“新常态”。这意味着：第一，直接融资将取代间接融资，成为融资的主体；第二，非银行类金融机构在信用派生过程中的重要性提升；第三，货币供应量M1、M2等指标的指示意义将降低。具体来说：

首先，外汇占款、银行杠杆率约束，致直接融资重要性上升。笔者检验了2005-2012年期间近30个主要经济体的数据发现，除了金融体系较为脆弱的巴西、印度、阿根廷等国之外，一国经常项目顺差与间接融资占比之间存在着较强的正相关关系。对于高顺差的经济体来说，顺差流入成为继国内信用派生之外另一主要的居民存款来源，确保了间接融资的持续扩张；而对于低顺差国，其存款扩张几乎完全依赖于内部信用派生，引发融资体系杠杆率不断攀升。由于间接融资受制于银行资本金、准备金率以及贷存比等约束，而直接融资则不受这类监管指标的限制。因此，当间接融资无法满足实体经济的信用需求时，直接融资的重要性就会开始上升。根据上述的逻辑，我们即可以理解为什么自2012年外汇占款大幅减速后，银行表外融资在社会融资中占比不断攀升。本质上来说，银行表外融资是一种形式的资产证券化，所谓的“出表”，其本意就是将间接融资转变为直接融资。

当前来看，债券、股票、资产证券化市场扩容方兴未艾。2014年前十个月，非金融企业债、股权融资规模大幅扩张，分别达到2.1万亿和3300亿元人民币，大幅高于去年同期1.6万亿和1700亿的融资规模，同比涨幅超过30%和90%。但值得一提的是，前十个月ABS的发行规模飙升至2207亿人民币，较2013年全年232亿的规模上涨超过850%，也超过了2005-2013年ABS发行规模总和的50%！

如果笔者前述融资体系变化的逻辑是正确的，则当前直接融资市场扩容仅仅才拉开了序幕。尤其是对于资产证券化市场来说，由于在可预见的未来，外汇占款的大幅反弹恐难发生，即使未来贷存比的限制可能被放开，中长期来看准备金率、资本充足率等指标对放贷能力的约束仍将存在，这意味着一个健康的资产证券化市场，将是商业银行能够在放贷之后通过资产转让重新恢复放贷能力的关键。从这个意义上来说，当前应该是处于一轮资产证券化周期的起点上。笔者认为，未来几年内，资产证券化市场扩容的节奏，将有可能与2011年以来信托市场相媲美。

其次，资产证券化规模大爆发，银行存款“理财化”，将带动非银行金融机构地位的提升。在2012年之后，由于外汇占款减速、存款开始稀缺，储户对存款收益预期上升导致资金大量流向理财产品。非银行金融机构发行的理财产品，对银行的负债—存款—产生了明显的分流作用。由于金融机构的负债规模很大程度上决定了其资产规模，商业银行存款的流失也导致其在资产端的绝对优势开始逐步减弱。此外，杠杆率考核倒逼信贷资产证券化产品扩容，即商业银行开始出售部分信贷资产给其他金融机构，这也意味着银行在整个融资链条中的利润占比将从高位有所回落。总体来说，这一过程中，非银行金融机构在融资链条中的重要性将日益上升。

最后，从间接融资转向直接融资，信贷规模、M2等指标的指示意义将弱化。在传统信贷为主的间接融资模式下，由于每一笔贷款都会派生出新的存款，因此信贷规模、M2等是观察国内信用创造、货币供应非常重要的指标。然而，如果社会融资转向间接融资为主，由于间接融资本质上体现为私人部门之间的信用创造，因此其既不体现在银行的资产负债表上，也不派生出新的存款或贷款。比如，当融资方通过债券发行进行融资时，出资方的资金直接流入债券发行人的账户，而并不改变全社会存款总，也就不会影响M2。如果考虑到信贷资产证券化等创新工具之外，整个信用派生的过程将更为复杂。从这个角度来说，90年代以来货币政策以M2为主要调控目标的整个体系也将发生变化。或者，也可以说随着社会融资越来越依赖于直接融资，M2的增速下滑将变得日益明显。人民银行近几年开始发布的社会融资总规模指标，可能比M2等传统指标的指示意义更为显着。

总的来说，笔者认为随着中国的宏观经济、货币政策等迈入“新常态”，中国的整个信用派生体系也将进入“新常态”。在承认“新常态”下货币政策将趋势性转松的前提下（参见《新常态之一》），“宽货币”最终导致“宽信用”的方向是明确的。然而，由于外汇占款减速，整个信用派生体系将不可避免的转向直接融资，这意味着债市、股市、资产证券化市场的发展速度，将制约整体信用扩张的速度。换句话说，与以往任何一轮货币政策放松相比，本轮从“宽货币”到“宽信用”的传导过程，可能更加缓慢一些。（完）

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