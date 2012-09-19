王岐山：中国不追求贸易顺差

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8752元附近
路透上海2月27日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8752元附近，较上日贬值约97点。
路透北京9月19日电---中国国务院副总理王岐山周三重申,中国不追求贸易顺差,且将坚持对内外资企业一视同仁的政策.
他在商务部举办的一研讨会上并称,中国政府坚定地支持自由贸易,未来将加大知识产权保护,营造良好的企业环境.
王岐山还指出,按照全球价值链构成,改革国际贸易统计方法,有利於客观评估国际贸易的真实情况、以及各国在全球价值链的所处位置,有利於加强各国宏观政策的协调.
中国经济仍挣扎于增速放缓的泥沼,内外需双双疲弱.今年1-8月出口同比增长7.1%,进口增长5.1%,实现全年10%的进出口增长目标目前看来难度加大;同期,实现贸易顺差1,206亿美元,扩大31.8%.(完)
--发稿 沈燕; 撰写 乔艳红; 审校 张喜良
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路透北京2月26日 - 中国证监会副主席方星海周日表示，将采取措施促进境外机构以合资方式参与中国国内证券期货市场发展，包括逐步提高境外投资者持有境内证券期货经营机构的股比上限，并愿意和MSCI共同讨论中国A股纳入MSCI新兴市场指数相关事宜。
路透北京2月26日 - 中国证监会副主席李超周日表示，今年将加强监管守住不发生系统性金融风险的底线。要以规范投行类业务为抓手，全面落实承销保荐责任，提升中介机构自身质量和服务质量，切实服务好实体经济。并不断丰富金融产品，更好服务广大居民财富管理。