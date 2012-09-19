王岐山：中国不追求贸易顺差

路透北京9月19日电---中国国务院副总理王岐山周三重申,中国不追求贸易顺差,且将坚持对内外资企业一视同仁的政策.

他在商务部举办的一研讨会上并称,中国政府坚定地支持自由贸易,未来将加大知识产权保护,营造良好的企业环境.

王岐山还指出,按照全球价值链构成,改革国际贸易统计方法,有利於客观评估国际贸易的真实情况、以及各国在全球价值链的所处位置,有利於加强各国宏观政策的协调.

中国经济仍挣扎于增速放缓的泥沼,内外需双双疲弱.今年1-8月出口同比增长7.1%,进口增长5.1%,实现全年10%的进出口增长目标目前看来难度加大;同期,实现贸易顺差1,206亿美元,扩大31.8%.(完)

--发稿 沈燕; 撰写 乔艳红; 审校 张喜良

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