王岐山：探索建设全国统一场外交易市场

路透北京3月28日电---中国国务院副总理王岐山称,场外交易市场是多层次资本市场的重要组成部分,要探索建设全国统一的场外交易市场,提高直接融资比重,以满足多元化投融资需求.

王岐山在考察北京中关村非上市公司股份转让试点时做出以上表述.新华社周二晚间并引述他称,要加快推进体制机制改革和组织制度创新,同时要完善市场规则并明确监管职责,防范系统性区域性金融风险.

"继续完善市场监管、准入与退出、信息披露等基础性制度建设,为探索建立全国统一的场外交易市场创造条件."王岐山表示.

去年11月出台的国务院38号文明确要求,除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外,任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行,不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易.

此轮清理整顿有望在6月底前结束,市场亦期望此後监管层能为中国场外交易市场建设适度放松一些政策限制.

王岐山并表示,中关村非上市公司股份转让试点以来,总体运行平稳,试点主要面向广大中小企业特别是创新型、成长型中小企业,透明度高,准入门槛较低,同时坚持市场化原则,积累了经验.

作为场外市场试点,亦是将来新三板主体的中关村科技园区股份转让系统,建立已有六年,但目前挂牌公司刚过百家,去年成交量不足6亿元人民币,成立以来累计增发融资19亿元,与沪深证交所仍不可同日而语.(完)

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--发稿 李然; 审校 张喜良

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