王岐山：大力发展养老、医疗、责任等保险业务

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透北京4月23日电---中国国务院副总理王岐山日前表示,要按照"十二五"(2011-2015)规划的要求,大力发展养老、医疗、责任等保险业务,培育专业化、区域性保险机构.
新华社援引王岐山周末在上海主持保险业改革与发展座谈会时表示,中国保险业还处在初级发展阶段,市场发育比较稚嫩,体制机制改革、组织制度创新、法律法规完善等都需要一个探索的过程.
他并称,"十二五"期间,要改革和完善政策性保险业务,加大对大型成套设备出口的支持力度.要把市场机制与政策支持有机结合起来,加强对"三农"(农村、农业、农民)、小微企业、科技创新、航运等方面的保险服务.
要强化保险监管,完善宏观审慎、资本充足、准入退出、风险处置等监管制度,加强监管协调配合,守住不发生系统性、区域性风险的底线.依法打击各种保险欺诈行为,解决理赔难、销售误导等问题,规范市场秩序.
保监会数据显示,2月中国保险业总资产达6.19万亿元,同比增长18.93%.同期共实现原保费收入3,278.86亿元人民币,同比增长6.36%.(完)
--发稿 张胜男; 审校 黄凯
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