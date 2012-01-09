《王小坚专栏》2012：真正的中国信用债券元年

(作者为路透中文新闻特邀撰稿人, 本文仅代表本人观点)

撰稿 王小坚

岁末年初，信用债券市场利空袭来消息，中小集合债券发行人北京地杰通信设备公司因为经营状况恶化，多笔贷款出现逾期，自主偿还全部债务能力较低，银行账户遭查封，正式向债券担保人北京中关村科技担保有限公司提出申请，请求中关村科技担保履行担保责任。这是历史上此类债券首次出现风险事件，也为中国信用债券市场开了一个发行人信用违约的危险先例。

随着经济回落成为趋势，越来越多的迹象显示，微观企业的经营情况正在恶化。这些情况也逐渐传导到债券市场上——山东海龙被连续降级，四川化工被降低评级展望，再加上此次地杰通信代偿事件——如此密集的债券信用事件都反映出资质相对较弱的企业正在出现一场由资金链断裂导致的信用危机。

信用事件的出现是中国信用债券市场的"成人礼"，同时也是一个痛苦的成长过程。

随着债券存量的增长，出现违约等信用事件的概率也会上行。从发展的角度看，这些事件的出现是必然的，这是直接融资数量的副作用之一。对於市场来说，这类事件会导致市场风险厌恶情绪上升，信用息差扩大，高收益债券流动性下降以及中小企业债务融资困难等後果。对於制度建设者而言，有必要采取措施防止以上後果导致中小企业债务融资困难。而对於投资者而言，在采取措施防止信用损失的产生的同时，也可以从中寻找可能存在的机会。

去年十月起始的债券行情至今，高信用债券上涨幅度最大，中低信用评级债券分化严重实际上已经反映了市场对信用风险担忧情况上升的现状。目前的市场已经出现了信用息差扩大，低信用债券回购融资成本高企，以及交易流动性下降。由於投资交易的利润过低，传统高收益率品种的投资者正在从这一市场撤退。

而如果没有足够的投资者，那麽建设多层次的债券融资市场就不可能成为现实，低信用中小企业的债券融资压力也增加。在违约事件频出的同时却没有相应的制度对冲的情况下，任何想要建立高收益率债券市场的意愿都不可能实现。由於信用对冲工具在短期内很难出现，所以建立和发展专门的信用债券投资基金等各类专业债券投资主体是重中之重，用分散化组合投资的策略以及专业投资管理的方式来分散信用风险。这是制度建设层面上，应对2012信用风险的必要措施。

对於投资者而言，在没有信用工具可以对冲的情况下，加强信用分析以及组合投资策略都是可取的办法。不过，防守并不是最好的策略，至少客户不会乐意为投资经理回避风险支付超额对价，寻找投资机会在任何时间都是投资者的使命之一。

目前环境中，虽然低信用评级受到整体的冷遇，但其中有不少财务质地优良，偿付能力突出的发行主体发行的债券值得密切关注。此类债券如果可以同时在市场上议到足够的流动性溢价，仍然有很高的投资价值。即使是出现信用问题的企业，也应该有相应的投资资金予以关注，可以在出现信用危机、结构性违约甚至清算时获得对等的投资收益。从而形成一个完善的多层次的债券投资市场。(完)

(作者就职于上海耀之资产管理中心,联系方式:wangland@hotmail.com)

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