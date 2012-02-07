《王小坚专栏》中国垃圾债券市场：开闸易成功难

(作者为路透中文新闻特邀撰稿人,本文仅代表本人观点)

撰稿 王小坚

据报导，近日证监会召开了高收益债券座谈会，高收益债相关办法有望在近期颁布。该类债券的发行主体主要为非上市的中小企业，项目由主承销商向交易所备案即可，债券期限不限，采取定向发行方式，并实行备案制。

按通常的定义，高收益债是指由信用等级较低或盈利记录较差的公司发行的债券，具有高风险、高收益特征，又被称为垃圾债。目前的国内市场上并没有对於高收益率债券的具体定义，基本上评级在A+及以下的品种都会被归类为高收益率债券，而此类债券的发行人都会被认为是较差的企业。

除了由於信用出现问题被调降评级的企业债券，市场上鲜见A+评级以下的债券，实际上，由於受到机构的投资限制，很少人能投资於A+级别以下的债券。这也就是为什麽此类债券发行量和存量如此少的原因。所以，中国高收益率债券市场的问题，不是创建的问题，而是如何发展的问题:

**谁想发行垃圾债券?**

眼下银行间市场上AA-的上市公司发行的一年期短期融资券的收益率都达到了8%以上，考虑到综合成本，估计一年的融资成本在9%左右。定位於评级更低，流动性更差的高收益率品种的收益率肯定会高於这个水平。也就是说，企业融资的成本会高於同期银行贷款利率水平。而符合垃圾债发行条件的企业不存在优化债务结构的问题，所以一般来说只有银行贷款出现问题的“弱企业”才需要发行垃圾债券进行融资。这类企业数量庞大，但监管者有无真正的勇气把它们的债务放到证券市场上进行交易值得考虑。

**谁来投资垃圾债券?**

债券市场的传统投资者中，银行和保险明显不合适投资於垃圾债券。大部分基金和券商的投资资金也不适合投资於此类债券。值得关注的是部分专门投资於高收益率债券并能承担风险的投资基金，包括专门的基金产品或集合投资管理计划等。这类投资者通过分散投资和获得高票息回报来管理债券的违约风险。但这样的机构目前少之又少，而且市场没有可以用来对冲信用风险的工具，具体能有多少资金愿意进入这样的市场需要观察。

**如何创造流动性?**

一般而言，越是信用优良的企业，融资成本就越低，其发行的债券的流动性越好。信用等级较低或盈利记录较差的公司由於本身信用风险巨大，融资成本高，债券流动性差。要增加流动性，需要发行短期限的债券。估计一年以内的品种会比较受欢迎。一到六个月这样的票据类产品，估计会吸引到一批愿意承担短期风险的投资者。而长期限的高收益率债券几乎可以肯定会无人问津。另一方面，增加交易流动性需要有相应的抵押融资方式来进行补充。无法抵押的资产对债券投资者的吸引力会大大下降。由於高收益债由证监会和上海证券交易所推动，该类债券前期只限交易所市场流通。这里可以参考银行间模式，通过一对一抵押回购创造资产的流动性，同时可以回避目前中证登标准券折算回购的风险。流动性创造机制的设立是整个市场活动的源泉，如果没有相应的安排，那麽市场的运行将受到很大的制约。

从相关报导看，高收益债管理将实行备案制，如果属实，这无疑是交易所债券发行制度的一大改革。不过光是打开发行的口子对於活跃一个新的市场而言是远远不够的。建立市场的初衷应该是满足市场的需求，其中包括发行人的需求，投资者的需求和交易者的需求。在制度安排、市场设计时对这些需求进行满足才是真正的核心，只有做到了这一点，才能活跃市场，达到帮助缓解中小企业的融资困境的目的。任何本末倒置，追求现实功效的作法都只能产生闭门造车的结果。(完)

(作者就职于上海耀之资产管理中心,联系方式:wangland@hotmail.com)

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