《王小坚专栏》中国信用债估值体系需要统一

(作者为路透中文新闻特邀撰稿人,文章仅代表本人观点)

撰稿人 王小坚

从去年短期融资券开始托管在上海清算所後，上清所托管量的日益增大，但这部分债券的估值成了困扰投资者的一个问题，因为它们有两个估值价格：中债登估值与上清所估值。以去年11月9日发行的11石河子CP002为例，最近两周以来中债登的估值区间为7.1-7.8%之间，而在清算所的估值则在6%-7%之间，平均的估值息差达到100个基点以上。实际上，从3月初以来，AA-评级的短期融资券收益率已经7.5%左右回落到6%以下。所以相比较而言，上清所的估值参考意义更大。但是由於在中国大部分债券都托管在中债登，几乎所有的产品估值都使用中债登的数据，持有上述品种的投资者在按中债登的价格对债券进行估值时，会出现低於市场价格0.6元左右的折价，这给资产帐户管理造成了不便。

资产价格本应由投资者通过买卖交易确定，但由於信用债券交投较少，在定价的时候又需要考虑发行主体各自的信用情况，所以估值成了市场对公允价值进行评判的一个重要指标。托管机构作为资产的保管登记方，给出市场参考定价也是责任所在。不过收益率曲线是定价的基础，而收益率曲线拟合于交易数据，一个统一的债券市场上对於同一类型的债券应该只有一条收益率曲线。那麽同一债券在市场上不应该有两个相距甚远的定价，否则会造成混乱。所以在托管机构的背後，应该有一个更为公开透明的收益率定价平台对资产进行更为合理的定价。

除了银行间的信用债，交易所的信用债券也需要进行估值。交易所一直以来采取连续竞价为主要的交易方式，但是面对竞价并不充分的信用债券，这种定价方式存在很大的问题。这一问题集中体现在去年下半年的城投债危机上。由於流动性不足定价失位，当时的城投债出现了偏离实际价值的大幅下跌。虽然在利空打击下投资者被迫削减杠杆是引发下跌直接原因，但定价缺失是导致下跌过度的重要推手。所以对於成交不活跃的信用品种，即使其在场内交易，也很有必要在估值体系上进行合理估值。今年以来公司债市场扩容，大量流动性偏弱的中小型公司发行债券，推出交易所债券的估值体系可谓是急迫的任务。再考虑到目前存在两地托管的信用债券，以及未来两个市场互联互通的问题，实在有是有必要对现有估值体系进行一次大的重整。

这一重整需要涉及银行间与交易所两个市场，中证登、中债登和上清所三个清算托管平台。这些市场成员分别掌握了不同的成交数据、收益率曲线等因素，而这些都是估值定价的基础。作为统一债券市场的一部分，信用债券的估值体系需要做到公开与透明。

建议几大市场主管部委或更高层牵头，联合三大托管平台、交易商协会、两大交易所，加上大的做市机构、货币中介和评级公司，成立一个跨部门的开放的估值委员会，统一订透明的估值标准并发布收益率曲线作为市场定价的依据。收益率曲线基础上的估值可以作为市场的标准并成为一级市场定价与二级市场估值的参照。同时，由於不同机构对信用风险和信用个体理解的差异，出於公平定价和交易的基础上对市场的尊重，对信用品种偏离估值交易的限制给予放开。

统一的信用债估值体系将具有强大的力量，有助於结束目前中国存在的从审批制到半市场化各种利率定价方式混杂并存的现状，成为统一债券市场的另一块基石。

(作者就职于上海耀之资产管理中心,联系方式:wangland@hotmail.com)