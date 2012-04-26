《王小坚专栏》业绩"变脸"敲响信用债投资警钟

(作者为路透中文新闻特邀撰稿人,文章仅代表本人观点)

撰稿人 王小坚

中小板上市公司上海超日太阳能科技股份有限公司4月17日发布业绩预告修正公告，将2011年全年归属於母公司净利润预计大幅下调至亏损5900万元，出现。该公司於今年3月7日发行了无担保十亿面值5年期（附第三年投资人回售权）的公司债（11超日债）。发行公司债前，发行人於2月28日公告2011年度业绩快报称，预计全年净利润8300万元。从卖方研究机构的相关报告可以看到，导致超日太阳营业利润大幅下调的主要原因是计提坏账准备，合计导致营业利润减少1.07亿元，占利润下调幅度的73.82%。

不过从超日债的市场表现来看，由於票面利率奇高，业绩变脸似乎并没有影响投资者对於债券的投资热情。业绩修正公告的後的第三个交易日债券上市，当天债券上涨1.06%，收益率下行45个基点至8.53%。在随後的三个交易日中再度上涨了1.1%左右，收益率下降到8.05%，较发行票面下行了超过100个基点。

但是火爆的行情中也隐藏着深刻的问题。

一直以来，上市公司的财务问题是资本市场上一个焦点。财务造假、业绩变脸从来就是股票投资者的大敌，被称为“市场中的地雷”。不过随着公司债券市场的扩张，这些问题逐渐扩大到了债券投资领域。超日太阳在2月底公告盈利，随即在一周後发行无担保公司债券，债券发行结束後一个月多即公告亏损，从事件发生的时点和事後给出的理由上看，很难让人相信计提坏帐导致业绩变化没有主观安排的因素。此次业绩变脸事件，既是信号，也是警钟。它预示着债券发行人的财务诚信问题及记录将成为未来对债券价值进行综合判断的重要因素。同时，承销商因为其保荐关系，诚信也会受到关联影响。

交易所债券上市规则规定，连续亏损的企业发行的债券将被暂停上市交易。超日债券2011年度亏损，如果2012年再度亏损，就会被暂停上市。此时距离第三年的回售期限仍有两年时间，如果这种情况出现，那麽债券的流动性会出现重大问题。在考虑债券的定价时也需要考虑到这一因素。对於投资机构而言，虽然发行时债券具有AA的信用评级，但当业绩发生重大变化时，评级机会可能会下降其评级，买入持有的机构会面临是否需要将债券调整出资产组合的问题，这也会带来短期的流动性冲击。

今年以来，宏观经济逐步走弱，微观经济环境也在恶化。企业面临产业调整，融资压力和需求不足的问题。加上企业通过债券直接融资量加大，整个市场的信用利差应该拉大。但是由於中国信用债券市场到目前为止并不存在违约的风险，所以在资金的推动下，市场实际的信用息差是在不断缩小的。市场对於信用息差的定价实质是对流动性以及隐性再融资能力的估价。在信用市场目前的游戏规则仍然有效的情况下，市场要期待违约率带来合理的息差定价并不现实。相反，象超日太阳这样的公司债倒是具备了“次违约”的特征：行业危机、业务模式存在问题、业绩变脸、流动性堪忧。其市场的收益率倒是能反映出投资者对於基本面不佳的公司无担保债券的定价水平。虽然这种情况出现越少越好，但假设市场存在这样的一批债券，那麽对於中国特色下不同期限的信用息差也好给出合理的定价了。

超日太阳公司债对於一级市场买入的投资者而言可能已经不存在什麽风险，其上市首日换手近50%，上市四个交易日换手接近80%。所有担心其违约的投资者都可以顺利脱手，并借助信用市场的东风获得不错的收益。不过市场并不永远站在投资者的一边，对於信用债券，特别是在经济下行趋势中的产业债券，需要用更为锐利的眼光来打量。谨慎小心，防止踩上业绩地雷可能是债券投资者需要在2012年铭记在心新的投资信条。(完)

(作者就职于上海耀之资产管理中心,联系方式:wangland@hotmail.com)