《王小坚专栏》中国首支交易所私募债券充满亮点

(作者为路透中文新闻特邀撰稿人,文章仅代表本人观点)

撰稿人 王小坚

近日，首支创业板私募债券乐视网2012非公开发行公司债券（第一期）公告发行。发行总量为2亿，期限三年，票面利率高达9.99%。评级公司联合资信给予从主体和债券AA-的评级，债券最後发行对象为6家机构投资者。

虽然是三年期债券，但由於包含了第二年末投资者回售权，所以实际的期限可以理解为两年期债券。目前市场上公开发行上市的AA-评级的一年期短融的收益率为5.5%左右，三年期AA-的中期票据收益率为7.2%，而五年期AA的公司债收益率实际在6.65%左右。所以如果不考虑私募发行的一点因素，AA-三年含两年回售权的公司债收益率应该大概定7%左右。所以目前接近10%的发行票面应该是充分考虑了债券的流动性因素的。给出的流动性溢价接近300个基点。实际上，我们可以将其视为最为完整和相对准确的流动性要素定价。这一流动性溢价为未来其它高收益率券定价给出参考。

除了定价上的亮点以外，乐视债的另一个亮点是担保人及担保方式：发行人控股股东及实际控制人以个人全部合法财产为本期债券的还本付息提供无限连带责任保证担保。公司股东通过担保以无限责任的方式对债券进行担保，消除了在公司治理结构中最令人担忧的道德风险问题。这一担保方式真正把债券信用与借款人实际控制人的信用相联接，开创了中国信用债券担保的新时代。

一直以来，担保都是中国信用债券市场上中用以增信的常用方式。十年以前基本上以银行担保为主，五大银行的各地分支行分别为大量的企业债券进行过担保。在银行纷纷改制後，集团大股东成为担保的主体。随後在城投债券发展过程中，互保一度成为流动的方式。随着短融中票市场的发展，担保开始淡出信用债券市场，但在不少公司债券的发行中，仍然可以看到公司大股东为股份公司的债务进行担保。但实际上，此类担保一般有名无实，因为大股东最为重要的资产就是上市公司。这种担保与互相担保一样，很大程度上只是一个走过场的形式，在债券面临风险时并不能起到多少分担分险的作用。反而为让投资者质疑发行人的立场和动机。此次以控股股东的所有财产为标的进行担保来承担无限责任，可谓是开创新的担保标准，特别是对於一些最终控制人为单一个人大股东的公司树立了很好的榜样。

目前正在积极准备的高收益率债券发行主体多为小型企业，这些企业一般都为个人控制，我觉得高收益率债可以充分仿效这一方式，增加债券投资人对於债券的信任度和对发行主体控制人的好感，利於发行以及降息发行成本。

正如从前的文章所言，目前中国的信用债基於政府信用、金融系统资源和企业自身状况。这一信用体系是中国特色的金融资源分配体制造成的，至少在可见的一段时间仍将有效运转。未来信用体系会肯定慢慢转向更为关注企业自身情况方面，乐视公司债这样的债券信用增强行为，虽然不能说方式有多先进，但却是一种将信用回归企业本质的方式。对於未来中国信用体系的建立具有重要的意义。(完)

(作者就职于上海耀之资产管理中心,联系方式:wangland@hotmail.com)