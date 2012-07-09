《王小坚专栏》破解私募债券樱桃好吃树难栽问题

(作者为路透中文新闻特邀撰稿人,文章仅代表本人观点)

撰稿人 王小坚

中小企业私募债券作为市场新产品，可谓万众瞩目。在前期几个品种顺利发行後，也出现了一些尴尬情况：部分券商发行时出现困难，反复询价，甚至数量摊派的情况也有耳闻。部分已经发行的中小企业私募债券都通过发行人--信托--银行理财的方式进行转接投资，本质上是由银行通过中小企业私募债券的方式来进行了部分企业的直接融资。这其中的部分原因在於目前市场上，真正可以市场化投资这类债券的机构可能非常有限。所以在投资范围包含私募债券的大型公募产品发行交易之前，虽然有大批的投资者看好这个市场，但皆苦於筹资无门，没法下口。可谓是樱桃好吃树难栽。

如何来破解这个樱桃好吃树难栽问题呢？

基金专户的销售受到规模的限制，公募产品又受到10%投资比例的限制，所以基金产品对於扩大市场的贡献有限。有助於扩大投资资金的方式是通过银行资金进行对接，这种方式也已经有实际的操作。都是由某一家银行通过（理财）资金对接信托或直销信托的方式进行。这两种方式有一个共同点就是银行对目标资产，也就是债券本身以及债券发行人非常认可并接受。在个别案例里，这些发行人实际上就是银行的客户。如此看，问题就简单化了。市场主要的资金提供方在银行，而银行对於券商承销的项目存有顾虑，只愿意接手自己比较熟悉的企业项目。那麽，如果银行可以主动来选择中小型客户发行私募债券，就可以解决银行对项目信任度的问题，同时银行的理财资金池发行产品来对接这些资产，就可以很快做大市场。只有做大这个中小企业直接融资的市场，才能起到解决中小企业融资难的问题。

对於银行而言这一操作的意义可能不止于此。目前中国的银行业不管是资产质量还是利润水平都在从顶点向下滑落。最近几次利率市场化动作和今年以来坏帐率上行已经给银行提出了严峻的考验。加上未来市场融资前景暗淡，这些都会对银行的资本充足率提出挑战。

对於庞大资产规模，成熟市场应该动用资产证券化的方式进行处理。但在中国又受制於各种客观条件，只能不断进行试点，难以大规模推行。

而通过中小企业私募债券将部分企业的间接融资转成直接融资，将资产从表内剥离出去，也是一种非常好的方式。实质上就是将企业的债务转化成债券资产，银行将利差收入转化成理财产品的中间业务收入。而且还得到了可以“抛弃”这些债务的“期权”。话说回来，在这些企业的债务出现坏帐导致损失时，银行还可以衡量得失考虑是否以承销商的名义来“兜底”。因为实际的损失不会超过该笔债务以信贷方式存在银行体系中的损失。另外，这些资产已经标准化，也非常有利於打包转让，在赋予债务流动性的同时，也可以增加市场的活跃度。

可见，栽树的问题不光是有利於投资者的问题。从投融资大局和总债务安排的角度看，投资市场上嗷嗷待哺的资金并不在考虑的因素内。但是把樱桃树栽好却是符合市场参与各方利益的。当然，客观上也会给信用债券投资者带来机会，给大量需要资金的资产管理方带来机会。券商参与承销的私募债券是这个债券市场的起步，只有扩大私募债券的参与方，增加游戏对手，活跃交易才能真正让樱桃树快快成长，投融资的上下游参与者也才能品尝这美味的樱桃。(完)

(作者就职于上海耀之资产管理中心,联系方式:wangland@hotmail.com)

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