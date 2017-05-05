汪洋称中国自贸区制度创新要下功夫 支持大胆试、自主改

路透北京5月5日 - 中国国务院副总理汪洋周四表示，自贸实验区要在制度创新方面下更大功夫，要坚持立足实际，开展对比试验、互补试验，努力形成各具特色的改革开放高地，支持地方大胆试、大胆闯、自主改。

新华社当日晚间援引其出席省部级干部提高自由贸易试验区建设质量专题研讨班上的讲话称，当前中国发展进入新常态、改革进入攻坚期、开放面临新形势，对自贸试验区建设提出了更高要求。

“有关部门要进一步解放思想，支持地方大胆试、大胆闯、自主改。”汪洋称。

他并指出，要进一步缩短外商投资负面清单，营造法治化、国际化的营商环境；要进一步健全事中事后监管，切实提高防范风险的能力。要及时总结评估，加快复制推广，注重提高复制推广的质量和实效。

他强调，建设自贸试验区是中国新形势下全面深化改革和扩大开放的一项战略举措，要对标国际先进规则，加强制度创新和改革系统集成，进一步彰显全面深化改革和扩大开放的试验田作用。（完）