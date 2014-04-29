汪洋：对外贸易下行压力较大 需及时研究出台支持外贸政策

路透北京4月29日 -中国国务院副总理汪洋表示，今年进出口形势较为复杂严峻，对外贸易下行压力较大，需及时研究出台支持外贸发展的政策措施。

“今年以来，受外部需求不稳、国内成本上升等多种因素影响，对外贸易下行压力较大。要密切跟踪进出口形势，及时研究出台支持外贸发展的政策措施，”新华社周一稍晚援引他在天津调研外贸工作时的讲话称。

汪洋指出，今年进出口形势较为复杂严峻，应采取有效措施保持进出口贸易稳定发展，同时也要大力推动结构调整和转型升级，培育外贸竞争新优势。

他并称，要坚持进口与出口并重，支持先进技术设备、关键零部件和短缺资源进口，增加与人民生活密切相关的消费品进口。

中国3月出口同比下降6.6%，进口同比下降11.3%，进出口额双双同比下滑让人大跌眼镜，这固然可以归咎于去年同期基数偏高，但外需复苏差强人意也难脱干系。外贸面临的下行压力加重，人民币汇率偏弱走势预计还将持续一段时间。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

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