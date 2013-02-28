王毅有望出任中国新外长--消息人士（更新版）

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透北京2月27日（记者 林洸耀） - 三名独立消息人士透露，中国可能任命日本和朝鲜问题专家王毅为下一任外交部长。
王毅现年59岁，2004年至2007年曾任中国驻日本大使。消息人士称，除非最后一刻出现变化，否则王毅料在两会期间被任命为外交部长。
王毅能讲一口流利的日语，且2007-2008年在朝核六方会谈中担任中方代表团团长。1989年至1994年间，历任中国驻日本使馆政务参赞和驻日本使馆公使衔参赞。
“中国要传递的信号是：中日关系是重中之重。”一要求匿名的消息人士对路透表示。
该消息人士称，王毅将接替现年62岁的杨洁篪。有消息称杨洁篪将出任主管外交事务的国务委员，级别高于外交部长。
该消息人士还指出，中日关系有望好转。
“王毅像周恩来，谦谦君子，有学者风范。他会保持克制，他理性而且睿智。”该消息人士说。
但要修复中日关系，绝非易事。
另外一名消息人士说：“日本首先必须承认钓鱼岛及其附属岛屿是争议领土。如果日本坚持不存在争议，那还有什么可谈的？”
2008年起，王毅任国务院台湾事务办公室主任，期间两岸关系稳步改善，并签署了意义重大的经贸协定。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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