万家文化遭上交所问询 包括资金来源以及是否与阿里系有关等

路透上海12月30日 - 中国浙江万好万家文化股份有限公司(600576.SS)周五公告称，对于西藏龙薇文化传媒有限公司拟通过股份转让取得公司控股股东事项，上海证券交易所问询称，要求其作出进一步说明和披露，具体包括权益变动的决定过程，资金来源，后续计划，以及收购是否与“阿里系”合一集团借壳有关等。

刊登在上交所问询函还称，要求就龙薇传媒实际控制人赵薇本次收购是否可能影响上市公司的独立性和同业竞争，董事、监事及高级管理人员调整计划，信息披露义务人介绍包括赵薇近三年的财务状况，媒体质疑等内容要求作出进一步说明。

上交所指出， 由于公司称收购资金全部来源于龙薇传媒自有或自筹资金，龙薇传媒也需要说明此次收购万家文化股份所需要的30.6亿元资金来源，说明本次收购自有资金和自筹资金的比例、自筹资金的对象、方式、成本以及计划安排。

同时问询函还指出，根据披露，2016年11月2日，龙薇传媒成立；12月23日龙薇传媒决定收购万家集团持有的上市公司股份；要求说明股权转让双方的谈判过程并提供谈判进程备忘录，以及龙薇传媒是否专为此次收购所设立。

此外，有媒体报道称，本次交易或与“阿里系”关系密切，认为赵薇女士与阿里合作密切，且前期上市公司子公司曾与阿里巴巴旗下的合一集团签订战略合作协议等，猜测是否存在合一集团借壳等可能。

公告还要求，龙薇传媒及实际控制人赵薇女士核实并说明，本次股份收购是否与“阿里系”企业或个人存在关联，是否与“阿里系”相关企业就后续资产注入存在计划或安排。

万家文化本周稍早曾公告称，第一大股东万好万家集团将持有的29.135%的公司股份作价约30.6亿元人民币，转让予西藏龙薇文化传媒有限公司，后者将成为公司最大股东，知名演员赵薇将成为万家文化的实际控制人。

赵薇是中国知名影视演员、歌手、导演，中国电影表演艺术学会副会长，中国电影导演协会执行委员，龙薇传媒执行董事兼总经理。

万家文化因筹划重大事项，自11月28日起停牌，停牌前收报18.38元。（完）