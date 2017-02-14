（重发）万家文化第一大股东易主生变 因龙薇传媒受让股份大幅调减

（重发以调整发布栏目）

路透上海2月14日 - 中国浙江万好万家文化股份有限公司(600576.SS)周一晚公告称，第一大股东万好万家集团与龙薇传媒签署补充协议，拟将转让股份由原先的1.85亿股调整为3,200万股，持股比例由29.14%变更为5.04%，调整后的股份转让方案将不会造成上市公司的实际控制人变更。

转让总价款亦大幅调降至5.29亿元人民币。万家文化此前公告称，第一大股东万好万家集团将持有的29.135%的公司股份作价约30.6亿元人民币，转让予西藏龙薇文化传媒有限公司，后者将成为公司最大股东，知名演员赵薇将成为万家文化的实际控制人。

赵薇是中国知名影视演员、歌手、导演，中国电影表演艺术学会副会长，中国电影导演协会执行委员，龙薇传媒执行董事兼总经理。

根据最新公告，鉴于本次交易涉及金额较大，且本次交易方案公布后市场各方对交易结构和方式也存在诸多质疑，经与多家金融机构沟通后，原计划入主万家文化的龙薇传媒表示是否能按期完成融资存在重大不确定性。

而实际上，龙薇传媒此前披露称，已制定了相对明确的筹资计划，西藏银必信承诺提供15亿元的借款额度，另有金融机构将提供股票质押融资约15亿元，已在审批流程中。

万家文化并披露上交所对此事项的问询函。上交所要求龙薇传媒说明无法按期完成融资的具体原因，解释前期已有融资意愿的融资机构短期内态度发生变化的主要考虑，同时提供相关融资机构的书面说明。

另外，上交所要求龙薇传媒说明本次取得万家文化5.04%股权后，是否拟参与上市公司的经营管理活动，是否拟合作开展影视传媒领域的重大项目，后续是否进一步增持公司股份。

公司股票继续停牌，停牌前收报20.13元/股。

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