万家文化29%股权以30.6亿元转让 知名演员赵薇成实际控制人

路透上海12月27日 - 中国浙江万好万家文化股份有限公司(600576.SS)周二公告称，第一大股东万好万家集团将持有的29.135%的公司股份作价约30.6亿元人民币，转让予西藏龙薇文化传媒有限公司，后者将成为公司最大股东，知名演员赵薇将成为万家文化的实际控制人。

公告指出，双方已签署了相关转让协议，万家集团将其持有的1.85亿股公司股份转让给龙薇传媒，占公司股份总数的29.135%。本次转让完成前，万家集团持股占公司总股本的 30.525%，转让完成后万家集团持股比例降至1.389%。

本次转让价款为30.599亿元，龙薇传媒分四笔向万家集团支付股份转让价款。龙薇传媒应在股份转让协议签署之日起三个工作日内支付第一笔股份转让价款2.5亿元；股份转让协议签署之日起30个工作日内支付第二笔转让价款12亿元。

第三和第四笔股份转让价款各为12亿元和4.099亿元，分别在过户完成之日起30个工作日内和180日内支付完成。

如上述股份转让最终实施完成，公司的第一大股东将变更为龙薇传媒，实际控制人将变更为赵薇。

赵薇是中国知名影视演员、歌手、导演，中国电影表演艺术学会副会长，中国电影导演协会执行委员，龙薇传媒执行董事兼总经理。

万家文化因筹划重大事项，自11月28日起停牌，停牌前收报18.38元。（完）