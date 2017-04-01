万家文化与龙薇传媒终止股份转让 因交易存在无法预测法律风险

路透北京4月1日 - 中国浙江万好万家文化股份有限公司(600576.SS)周六公告称，经友好协商，公司第一大股东万家集团与西藏龙薇文化传媒有限公司决定终止股份转让事项，并签署了解除协议。因龙薇传媒认为万家文化正被证监会立案调查，结果无法预知，交易存在无法预测法律风险。

公告显示，龙薇传媒表示在补充协议有效期内，标的公司收到了证监会调查通知书，龙薇传媒认为交易的客观情况已经发生变化，就补充协议是否继续履行需要与万家集团协商处理，因此未能按照协议约定办理相关股份过户手续。

公告称，据解除协议约定，万家集团不再向龙薇传媒转让任何标的股份，龙薇传媒不再向万家集团支付任何股份转让协议款并将前期已收取的部分股份转让款返还给龙薇传媒；双方互不追究违约责任。万家集团持有公司的股份数量及比例未发生变化，对公司没有影响。

此前万家集团与龙薇传媒签署《股份转让协议》，万家集团拟将所持有的上市公司流通股股份转让给龙薇传媒，后者将成为公司最大股东，知名演员赵薇将成为万家文化的实际控制人。不过此交易随即受到上交所的问询。（完）

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