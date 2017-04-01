万家文化与龙薇传媒终止股份转让 因交易存在无法预测法律风险

中国财政部称穆迪调降中国评级是基于“顺周期”评级的不恰当方法
路透北京5月24日 - 中国财政部周三回应称，是次穆迪调降中国评级是基于“顺周期”评级的不恰当方法，其关于中国实体经济债务规模将快速增长、相关改革措施难见成效、政府将继续通过刺激政策维持经济增速等观点，在一定程度上高估了中国经济面临的困难，低估了中国政府深化供给侧结构性改革和适度扩大总需求的能力。
路透北京4月1日 - 中国浙江万好万家文化股份有限公司(600576.SS)周六公告称，经友好协商，公司第一大股东万家集团与西藏龙薇文化传媒有限公司决定终止股份转让事项，并签署了解除协议。因龙薇传媒认为万家文化正被证监会立案调查，结果无法预知，交易存在无法预测法律风险。
公告显示，龙薇传媒表示在补充协议有效期内，标的公司收到了证监会调查通知书，龙薇传媒认为交易的客观情况已经发生变化，就补充协议是否继续履行需要与万家集团协商处理，因此未能按照协议约定办理相关股份过户手续。
公告称，据解除协议约定，万家集团不再向龙薇传媒转让任何标的股份，龙薇传媒不再向万家集团支付任何股份转让协议款并将前期已收取的部分股份转让款返还给龙薇传媒；双方互不追究违约责任。万家集团持有公司的股份数量及比例未发生变化，对公司没有影响。
此前万家集团与龙薇传媒签署《股份转让协议》，万家集团拟将所持有的上市公司流通股股份转让给龙薇传媒，后者将成为公司最大股东，知名演员赵薇将成为万家文化的实际控制人。不过此交易随即受到上交所的问询。（完）
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(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京5月24日 - 中国财政部周三回应称，是次穆迪调降中国评级是基于“顺周期”评级的不恰当方法，其关于中国实体经济债务规模将快速增长、相关改革措施难见成效、政府将继续通过刺激政策维持经济增速等观点，在一定程度上高估了中国经济面临的困难，低估了中国政府深化供给侧结构性改革和适度扩大总需求的能力。
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
香港天文台于上午11时30分，发出今年首个黑色暴雨警告，表示广泛地区已录得、或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨，雨势可能持续。（完）