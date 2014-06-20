万科称事业合伙人再买入公司A股 未来还将继续增持

路透上海6月20日 - 中国最大住宅房地产开发商--万科(000002.SZ)周五公告显示，代表公司1,320名事业合伙人的深圳盈安财务顾问企业，再度通过券商集合资管计划增持万科A股股份,未来将继续增持。

刊登在深交所的公告显示，盈安合伙于6月13日至6月19日，通过深交所证券交易系统购入万科A股股份2,396.96万股，占公司总股本的0.22%，购入平均价格为8.40元人民币/股，共使用约2.01亿元资金。

公告称，其中一部分资金来自事业合伙人集体委托管理的经济利润奖金集体奖金账户，剩余为引入融资杠杆而融得的资金。

事业合伙人制度是万科今年推出的举措，已于今年4月23日召开了事业合伙人创始大会，首批1,320位合伙人中，包括在公司任职的全部八名董事、监事、高级管理人员。

盈安合伙此前已多次增持万科A股，据此前国内媒体报导，其增持目标为公司总股本的10%。万科此前公告显示，盈安合伙已跃升为万科第二大股东。

万科A股周四收报7.99元，过去三个月累计上涨6.53%。 （完）

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(发稿 丁淑琴； 审校 黄凯)

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