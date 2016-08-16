万科A早盘涨逾8% 恒大继续抢筹刺激股价大幅上扬

李克强称今年要在降低收费等非税负担方面开展督查
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海8月16日 - 继连续两日涨停后，中国最大房企--万科(000002.SZ)(2202.HK)A股周二早盘继续大涨逾8%，因中国恒大(3333.HK)宣布在过去一周内其继续斥巨资增持万科股份。
开盘41分钟，万科A股报27.19元，涨2.13元或8.5%，稍早曾至27.45元，涨9.54%，按复权价计算，这已是万科上市以来的最高点。
恒大周一晚公告指出，8月8日-15日，公司透过其附属公司在市场上进一步收购共235,792,663股万科A股，连同之前收购，目前共持有752,663,291股万科A股，占万科已发行股本总额约6.82%。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。