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中国财经 | 2016年 8月 16日 星期二 10:20 BJT

万科A早盘涨逾8% 恒大继续抢筹刺激股价大幅上扬

路透上海8月16日 - 继连续两日涨停后，中国最大房企--万科(000002.SZ)(2202.HK)A股周二早盘继续大涨逾8%，因中国恒大(3333.HK)宣布在过去一周内其继续斥巨资增持万科股份。

开盘41分钟，万科A股报27.19元，涨2.13元或8.5%，稍早曾至27.45元，涨9.54%，按复权价计算，这已是万科上市以来的最高点。

恒大周一晚公告指出，8月8日-15日，公司透过其附属公司在市场上进一步收购共235,792,663股万科A股，连同之前收购，目前共持有752,663,291股万科A股，占万科已发行股本总额约6.82%。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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