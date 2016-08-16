恒大增持万科股份至6.82% 收购总代价已达145.7亿元人民币

路透上海8月16日 - 中国恒大集团(3333.HK)在举牌中国最大房企万科(000002.SZ)(2202.HK)后，近一周来增持万科股份步伐未停，恒大集团周一晚间公告称，截至当日（15日）的一周内，透过其附属公司进一步收购万科A股，目前持股比例已达6.82%，收购总代价约为145.7亿元人民币。

恒大公告指出，8月8日-15日，公司透过其附属公司在市场上进一步收购共235,792,663股万科A股，连同之前收购，目前共持有752,663,291股万科A股，占万科已发行股本总额约6.82%。

公告并称，上周一（8日）以来收购万科A股的总代价为54.6亿元，由公司的内部资源支付。

中国恒大上周一晚宣布，透过旗下子公司增持万科A股，持股比例达到5%；恒大表示，此次是出于认可万科A的投资价值才增持万科股份。未来12个月内将根据证券市场整体状况并结合万科的业务发展及其股票价格情况等因素，决定是否继续增持或减持万科股份。

此外针对市场热议“万科A退市”，中国证券报周二引述接近监管部门人士表示，交易所上市规则中对“社会公众”有明确含义界定，万科A社会公众持股比例远未达到退市红线，市场存在“误读”的情况。

上述人士表示，“万科退市风险论调”的出现，可能主要援引了《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，即股权分布发生如下变化将不再具备上市条件：社会公众持有的股份低于公司股份总数的25%；公司股本总额超过4亿元的，社会公众持有的股份低于公司股份总数的10%，将不再具备上市条件。

公开资料显示，截至目前，万科A股股东持股中，宝能系持股达25.4%；华润集团持股15.29%；安邦持股6.18%，于万科复牌后有少量增持；万科事业合伙人持股4.43%，金鹏、德赢1号两个资管计划共持股6.2%；恒大持股6.82%。此外，证金公司持股2.99%。万科H股占流通股的11.9%。

该人士强调，从交易所对“社会公众”界定来看，宝能系和华润持股均超过10%，因此不属于社会公众；万科的盈安合伙基金以及金鹏、德赢1号两个资管计划则符合董监高直接或间接控制的条件，也不属于。

但恒大、安邦因为持股比例没有超过10%，应该被视为社会公众持股，证金公司持股应该属于社会公众范畴。目前万科A股的社会公众持股最多还有38.6%，远未达到A股退市红线。

万科A周一涨停收报25.06元。（完）

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