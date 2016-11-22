专访：万马集团高管称公司正进行全球扩张 已成立马来西亚分部

路透上海11月22日 - 中国制造业综合企业--万马联合控股集团有限公司金属贸易事业部下属公司Metaspark Resources总经理吴硕(音译)在接受专访时表示，该集团在积极进行全球扩张，并将开始布局东南亚基础设施改造投资业务。

吴硕对路透表示，该集团上月建立了马来西亚分部，将有助于提振亚洲地区出口。

总部设在新加坡的Metaspark Resources由万马集团组建，以帮助 集团铜电缆业务部门采购铜，并进行更低廉的融资。

“我们希望把我们的技术扩张到仍然需要大量基础设施投资的东南亚地区，”吴硕在上海参加一个会议时表示。

吴硕称，万马在考虑在东南亚建设一座制造厂，或者独资组建或者与合伙方共同组建，公司还将考虑在矿企持股，以获得供应。

“从电缆厂的角度来说，我们需要考虑出口至海外市场。我们也在考虑海外投资，”吴硕透露，但未说明财务目标。(完)