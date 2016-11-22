专访：万马集团高管称公司正进行全球扩张 已成立马来西亚分部

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海11月22日 - 中国制造业综合企业--万马联合控股集团有限公司金属贸易事业部下属公司Metaspark Resources总经理吴硕(音译)在接受专访时表示，该集团在积极进行全球扩张，并将开始布局东南亚基础设施改造投资业务。
吴硕对路透表示，该集团上月建立了马来西亚分部，将有助于提振亚洲地区出口。
总部设在新加坡的Metaspark Resources由万马集团组建，以帮助 集团铜电缆业务部门采购铜，并进行更低廉的融资。
“我们希望把我们的技术扩张到仍然需要大量基础设施投资的东南亚地区，”吴硕在上海参加一个会议时表示。
吴硕称，万马在考虑在东南亚建设一座制造厂，或者独资组建或者与合伙方共同组建，公司还将考虑在矿企持股，以获得供应。
“从电缆厂的角度来说，我们需要考虑出口至海外市场。我们也在考虑海外投资，”吴硕透露，但未说明财务目标。(完)
(编译 李爽 审校 杜明霞)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。