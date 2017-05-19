网络安全专家寻勒索软件病毒蛛丝马迹 警告卷土重来风险

韩国军方周二将与美国举行联合军演 美国B-1B轰炸机参加
路透首尔6月20日 - 韩国空军一名官员称，韩国军方计划在周二与两架美国超音速B-1B Lancer轰炸机举行联合军演，这是预定演习的一部分。
路透法兰克福5月18日 - 网络安全评级公司BitSight为路透进行的一项调查发现，过去一周遭全球勒索软件攻击的用户中，有三分之二运行的是微软Windows 7操作系统，并且没有进行最新的安全更新。
研究人员仍在努力寻找“想哭”勒索病毒的早期痕迹，认为找到“零号病人”也就是第一个传染源可能有助锁定犯罪黑客。目前该病毒仍是受攻击最严重中国和俄罗斯所面临的一大主要威胁。
他们很幸运能够剖析限制病毒传播的软件缺陷。
安全专家警告称，尽管逾300,000个互联网地址的电脑受到勒索软件病毒攻击，修补“想哭”弱势的更多攻击还将接踵而来，波及更多的用户，后果会更具毁灭性。
英国咨询机构MWR InfoSecurity调查与事件响应主管Paul Pratley称，“想哭”类似蠕虫病毒，能够在没有人为干预的情况下传染连在同一网络中的其他电脑，Windows 7系统似乎成了理想的攻击对象。
BitSight的调查覆盖160,000台受到“想哭”攻击的联网电脑。结果显示，Windows 7占到感染总数的67%，而该系统在全球Windows个人电脑用户中占比不到一半。
运行较老版本系统的电脑，比如英国国民保健制度(NHS)体系所用的Windows XP，尽管本身而言容易遭受攻击，但好像并不能传播感染，所以在这次全球攻击中的作用要比最初报导的小得多。
图表：“想哭”勒索软件病毒情况 tmsnrt.rs/2qIUckv (完)
(编译 刘秀红；审校 高琦)
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路透布鲁塞尔6月19日 - 欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔和英国脱欧事务大臣戴维斯周一进行了英国退欧首日磋商，巴尼尔在会后表示，英国必须有序地退出欧盟。