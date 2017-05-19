网络安全专家寻勒索软件病毒蛛丝马迹 警告卷土重来风险

路透法兰克福5月18日 - 网络安全评级公司BitSight为路透进行的一项调查发现，过去一周遭全球勒索软件攻击的用户中，有三分之二运行的是微软Windows 7操作系统，并且没有进行最新的安全更新。

研究人员仍在努力寻找“想哭”勒索病毒的早期痕迹，认为找到“零号病人”也就是第一个传染源可能有助锁定犯罪黑客。目前该病毒仍是受攻击最严重中国和俄罗斯所面临的一大主要威胁。

他们很幸运能够剖析限制病毒传播的软件缺陷。

安全专家警告称，尽管逾300,000个互联网地址的电脑受到勒索软件病毒攻击，修补“想哭”弱势的更多攻击还将接踵而来，波及更多的用户，后果会更具毁灭性。

英国咨询机构MWR InfoSecurity调查与事件响应主管Paul Pratley称，“想哭”类似蠕虫病毒，能够在没有人为干预的情况下传染连在同一网络中的其他电脑，Windows 7系统似乎成了理想的攻击对象。

BitSight的调查覆盖160,000台受到“想哭”攻击的联网电脑。结果显示，Windows 7占到感染总数的67%，而该系统在全球Windows个人电脑用户中占比不到一半。

运行较老版本系统的电脑，比如英国国民保健制度(NHS)体系所用的Windows XP，尽管本身而言容易遭受攻击，但好像并不能传播感染，所以在这次全球攻击中的作用要比最初报导的小得多。

图表：“想哭”勒索软件病毒情况 tmsnrt.rs/2qIUckv (完)