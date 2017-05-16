焦点：勒索病毒侵袭速度放慢 研究人员认为此次攻击或与朝鲜有关

分析：人民币空头认输 认为和中国央行对着干没好果子吃
路透新加坡6月20日 - 过去两年押注人民币会贬值的众多西方投资者和交易商近几个月纷纷放弃空头部位，之前押空的理由是中国经济走软、存在债务危机威胁以及资本外流等。
路透华盛顿5月15日 - 肆虐全球的勒索病毒黑客攻击侵袭速度周一减缓，没有重大感染事件报告，全球执法机构将注意力转向揪出发布这一病毒的黑客。
网络安全研究人员已发现一些技术线索，他们称此次攻击可能与朝鲜有关。
赛门铁克(Symantec)和卡巴斯基实验室(Kaspersky Lab)周一表示，名为“想哭”(WannaCry)的勒索软件较早版本中一些代码还出现在Lazarus Group使用的程序中。多家公司的研究人员都已确认Lazarus Group是朝鲜的黑客机构。
“这是我们迄今就‘想哭’来源发现的最大线索，”卡巴斯基实验室研究员Kurt Baumgartner对路透表示。
这两家公司表示，他们需要继续研究代码，并要求其他方面帮助进行分析。黑客有时确实会重复使用其他机构的代码，因此即便存在相同的程序片段仍不能说明问题。
美国和欧洲安全部门官员匿名对路透表示，现在说谁是此次攻击的幕后黑手还为时尚早，但他们不排除朝鲜有嫌疑。
美国总统特朗普的国土安全顾问Tom Bossert称，此次攻击事件在全球150个国家感染了30万台电脑。这样的传播速度将使其成为历史上传播最快的网络勒索活动之一。
网络安全企业股价大涨，因投资者押注政府和企业将增加升级防御系统的支出。
Bossert称，美国政府正在调查此次袭击是由网络罪犯还是其他国家发动，并指出希望恢复电脑使用的受害者已向黑客攻击者支付不到7万美元的赎金。
“我们不知道是否有付钱后数据恢复的案例，”Bossert表示，并补充称联邦政府系统未受病毒感染。
民间网络安全专家表示，他们不确定病毒攻击的动机是否主要是为了赚钱，并称大多数大型勒索病毒能给黑客带来数以百万美元计的收入。
“我认为这次病毒传播的目的是，造成尽可能多的损害，”英国网络安全顾问公司Hacker House的联合创始人Matthew Hickey表示。
据捷克网络安全公司Avast称，迄今为止，受WannaCry病毒影响最严重的国家和地区包括：俄罗斯、台湾、乌克兰和印度。
周五该病毒大爆发，每小时有9,000多台电脑受到攻击。但之后受感染电脑的数量大幅减少。
周一稍早，随着亚洲新一周工作日的展开，病毒攻击也开始肆虐，中国交警与一些学校回报表示成为攻击目标，但并未造成重大损害。
随着立即性的威胁消退，欧美主管机关与与研究者将焦点转移至防止黑客散播新版病毒。
根据Check Point Software Technologies(CHKP.O)，周一确实有变种的勒索病毒出现，但这家网络安全公司表示，他们藉着启动软件内的“锁死开关”(kill switch)阻止了该病毒对电脑的损害。
投资者更加关注的是这波攻击背后所带来的商机，而非其对企业所造成的风险，提供网络安全服务公司的股价因而走扬，例如以色列的Cyren (CYRN.O)以及美国的FireEye (FEYE.O)。
网络企业思科(Cisco System)(CSCO.O)股价收盘劲升2.3%，在道琼工业指数中涨幅名列第二。摩根士丹利也调升思科评级，认为该公司将因安全需求的网络支出增加而获益。
网络安全上市交易基金(ETF)表现跑赢大盘： reut.rs/2qJm5sE
勒索病毒攻击方式、散播地点与时机： tmsnrt.rs/2qIUckv (完)
(编译 李爽/杜明霞/陈宗琦；审校 徐文焰/龚芳)
路透新加坡6月20日 - 过去两年押注人民币会贬值的众多西方投资者和交易商近几个月纷纷放弃空头部位，之前押空的理由是中国经济走软、存在债务危机威胁以及资本外流等。
路透伦敦6月20日 - 英国央行总裁卡尼周二指出，目前并不是升息的适当时机，他警告称，在英国准备退出欧盟之际，本已疲弱的薪资增长有可能进一步动能减弱。
路透上海6月20日 - “金融活，经济活；金融稳，经济稳”。围绕如何把防控金融风险放到更重要位置，又确保不因处置风险而引发新风险点且不影响金融创新等热点话题，中国“一行三会”等官员周二齐发声，表态继续保持监管定力，并把握好去杠杆和稳增长的平衡，牢牢守住风险底线。