独家：万向集团推出Fisker Karma跑车的时间或将推迟--消息

路透底特律2月22日 - 两位熟知计划内情的消息人士周日称，中国汽车零部件制造商万向集团(000559.SZ)重新推出Fisker Karma油电混合跑车的时间可能要推迟至2016年中期。

万向集团在一年前的一场美国破产资产标售中取得Fisker Automotive资产，原本期望能在今年让Karma车起死回生。

一位消息人士说，改款后的Karma可能会命名为Fisker Elux。这些消息人士未获万向授权发言，并要求不要具名。

这两位消息人士均表示，新款Karma将不会如先前所计划的在芬兰组装。他们说Fisker尚未决定生产地点。

消息称，万向计划中的Karma售价从约13.5万美元起跳，较Karma之前最后的价格高出将近20%。

万向尚未立即对置评要求做出回覆。

Fisker Automotive是特斯拉汽车(Tesla)(TSLA.O)早期的对手之一，但尽管有美国政府及私人股东的支持，Fisker Automotive从2007年成立后仅六年的时间就破产。(完)

(编译 李婷仪 审校 张明钧)

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