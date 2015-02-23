独家：万向集团推出Fisker Karma跑车的时间或将推迟--消息

中国证交会称督导部分券商资管业务自查非新要求 未造成市场影响
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透底特律2月22日 - 两位熟知计划内情的消息人士周日称，中国汽车零部件制造商万向集团(000559.SZ)重新推出Fisker Karma油电混合跑车的时间可能要推迟至2016年中期。
万向集团在一年前的一场美国破产资产标售中取得Fisker Automotive资产，原本期望能在今年让Karma车起死回生。
一位消息人士说，改款后的Karma可能会命名为Fisker Elux。这些消息人士未获万向授权发言，并要求不要具名。
这两位消息人士均表示，新款Karma将不会如先前所计划的在芬兰组装。他们说Fisker尚未决定生产地点。
消息称，万向计划中的Karma售价从约13.5万美元起跳，较Karma之前最后的价格高出将近20%。
万向尚未立即对置评要求做出回覆。
Fisker Automotive是特斯拉汽车(Tesla)(TSLA.O)早期的对手之一，但尽管有美国政府及私人股东的支持，Fisker Automotive从2007年成立后仅六年的时间就破产。(完)
(编译 李婷仪 审校 张明钧)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透北京5月5日 - 中国国家发展和改革委员会周五发布通知，为切实减轻企业负担，对以企业为缴费主体的各类经营服务性收费进行清理规范，大幅减少政府定价管理的涉企经营服务性收费，降低部分保留项目的收费标准。
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。