万向自信竞购Fisker有优势 对与Tesla合作持开放态度

路透杭州/北京1月23日 -从铁匠学徒成长为中国最大汽车配件制造商万向掌门人的鲁冠球表示，对于竞购美国破产的插电式混合动力跑车制造商FiskerAutomotive，万向享有优势，并且愿意另一家美国电动车企Tesla Motors Inc(TSLA.O)进行合作。

“我们竞争的优势是能够得到当地债权人，得到当地的政府，当地的社会人事的支持，这主要是因为万向20多年来在美国做的各种案例证明我们对收购的单位，当地政府是负责任的．而且，我们在收购以后，能够恢复Fisker的生产，”鲁冠球在杭州万向集团总部接受路透专访时表示，“因为这些方面，万向在这次竞争中可能会处于有利地位，并不是价格高一定是有利地位。”

万向美国将在2月12日的Fisker竞购中，与李嘉诚之子--“小超人”李泽楷展开竞争。Fisker位于加州，曾接受美国纳税人的资金支持，2012年停止生产跑车，并于2013年11月申请破产保护。

上个月，就在Fisker准备出售给李泽楷旗下关联公司－混合动力技术控股公司(Hybrid TechHoldings)的几天前，万向意外竞购，促使美国破产法官决定采用竞购方式。

69岁的鲁冠球表示，万向能够更好地重启并扩张Fisker的生产，而且会将生产从芬兰转向美国，增加美国就业岗位。万向已收购了Fisker汽车的电池制造商美国A123 Systems公司。

**称与Tesla有合作可能**

但是鲁冠球表示，若Fisker售价过高，则会放弃，且会在它处寻求机会。混合动力技术控股此前表示，其最初的报价将为5,500万美元。鲁冠球并补充称，对于和Tesla在内的其他电动汽车制造商合作持开放态度。

“我们当然想拿下来(Fisker)，但作为企业要理性，”鲁冠球表示，他并称：“无论结果如何，在电动车方向，万向一定搞下去，不会停止。不管多大困难都要搞。”

“Tesla我们本身就经常在联络。我们还供它货。而且最近我专门问美国公司我们怎么样和Tesla(加强)联络。我要利用世界一切可以利用的资源，团结一切可以团结的力量，联合一切可以联合的伙伴。”

“谁好和谁联。只要他们选我，他们认可我。他们不认可没有办法。不能做单相思，对吧？”

由鲁冠球女婿掌控的万向美国表示，公司与Tesla并没有关系。Tesla的发言人拒绝置评。

鲁冠球对Fisker的兴趣，折射出其30年的雄心--自己的工厂从制造汽车零部件要成长可以自己制造汽车。他说道，“只要万向牌子不倒，(电动车)我们肯定搞，一定搞...不管多大困难都要搞。”

虽然中国汽车行业决策者还不想见到市场出现又一家生产以汽油为燃料的汽车制造商--他们希望先整合目前登记注册的70多家业者--但决策者仍鼓励生产环保车辆，特别是电动车。藉由推动充电汽车，中国希望本国车商能超越那些主导其国内市场的全球对手。

万象数年来朝此目标前进，进行了多项绿色技术投资，例如投资美国生产商用电动车辆的Smith ElectricVehicles Corp SMITH.O，以及美国环保企业GreatPointEnergy。万象还和美国锂电池生产商Ener1 Inc成立合资企业，去年则收购了A123 Systems。

“我们搞清洁能源，投了50亿元，没有赚一分钱，还不断贴钱，”鲁冠球说，“但这个产业一定有前景赚大钱。”

万象已建成中国最大的锂电池生产基地，去年并取得当局核准制造电动车。中国计划到2020年时，有500万辆电动车或者油电混合车够上路。

“我们的目标是恢复Fisker的生产，让它的产品重新进入市场。先在美国，然后在世界。”鲁冠球并表示目前并无计划改变Fisker在美国的品牌，不过表示将在主要是在中国制造的车款中突出万向的品牌。

“站在纯电动汽车上面不会有(政治)障碍。我要进入的是汽车，民用这方面的产业。我不是要进入到军工产业，”鲁冠球说。他还表示，他本人与李泽楷几乎没有什么交集，不过很尊重他的父亲李嘉诚。(完)

(编译 石冠兰/田建华/李婷仪 审校 王洋)

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