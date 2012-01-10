《万晓西专栏》以贷款创造货币是金融海啸中各央行救市的本质

(作者为路透中文新闻特邀撰稿人,本文仅代表本人观点)

作者 万晓西

在中国人民银行工作已达15年之久的孙国峰先生最近出版了理论书籍-《第一排——中国金融改革的近距离思考》。

这是孙国峰同志的论文集，其内容发端于货币理论、以金融改革为主线，论及货币政策、货币市场、债券市场、外汇市场和股票市场，体现了作者的学识和驾驭能力。这些文章从一个近距离观察者的角度，为读者展示了波澜壮阔的中国金融改革的一个侧面，也为关心研究中国金融改革的同志们提供了讨论的议题，有助於拓展思维和决策参考。

信息大爆炸，书籍泛滥，时间有限，如何选择？我的一个深切体会是读历史，读真正的历史，也就是政策制定、参与者未作更改当时文件选编。我就是认真阅读思考《陈云文选》三卷和《陈云文集》三卷，才真正打下我的经济理论和中国国情的基础框架，才有底气对一些学术功底浅薄的知名专家不以为然。《朱熔基讲话实录》四卷也很好。因此，孙国峰先生这本书揭开了中国近年来较为神秘货币政策决策执行过程中的一丝思考脉动，虽然这些个人研究思考不一定正确和未见得成为最终决策，但是十分有助於了解中国货币市场、债券市场和外汇市场的历史和现状，投资研究或许能够更上层楼。特别是最近人民币汇率成为热点，如果不了解外汇市场和公开市场操作的历史以及外国货币当局的经验，而预测评论恐怕失之毫厘、谬之千里，而孙国峰先生书中对上述问题都有涉及，是可以用来参考的。

更为重要的是1995年孙国峰先生提出了贷款创造货币的新货币创造理论，完全颠覆了传统的存款创造货币理论，具有十分重大的理论和实践意义，已逐渐被投资界、金融界和理论界所接受，并进一步扩展出外汇占款创造货币、创造存差等推论。贷款创造货币，简而言之，银行发放贷款的同时便创造了存款，也就是创造了货币。而且遍读货币史，存款创造货币从未发生过，只是专家学者为了自圆其说的意淫，所谓创造意味着新增，当一笔存款发生的时候，不论是存入现金，还是从其他银行转帐，都没有增加货币。只有贷款和政府透支，才会创造存款，从而创造货币。尤为难得的是孙国峰先生对理论的执着追求，依据贷款创造货币理论，2003年他用三个小时时间说服了基於存款创造货币理论较早提出存款派生循环的哥伦比亚大学米什金教授，米什金教授表示将在修订教科书《货币金融学》中删除这个例子 。

其实贷款创造货币的最新例子就是2008年全球金融海啸以来，各国央行各种各样的救市行动。央行救市，本质就是"贷款"给银行，即回购注资或直接买入不良资产，从而注入流动性，之所以能够救市，是央行主动通过"贷款"创造了基础货币，暂时或永久修复了商业银行资产负债表。如果是存款创造货币，央行能把资金存入商业银行吗？如何存入?其实当我们救助企业时，是给予它贷款还是存款呢？只有给予贷款，企业便有了存款，便能够支付工资、货款，就能起死回生。所以，中央银行贷款的同时就创造了基础货币，商业银行贷款的同时便创造了货币，贷款创造货币显而易见。无论是单式记账法还是复式记账法。复式记账法只是更加简明意了地揭示而已。远一点的例子，二战後伟大马歇尔计划不也是贷款创造货币吗？通过约130亿美元基本无需偿还的援助贷款（2006年值1300亿美元）对西欧各国进行经济援助、协助重建，从而美元主宰全球，人民币国际化也必然是以贷款方式，货币互换只是初级阶段。

存款创造货币理论之所以能够谬传已久，暗含信用创造货币的基本认知，银行只有获取存款，才代表银行有了信用，有了信用的银行才能进行下一步的货币创造。贷款创造货币的实质也是信用创造货币，企业有了信用，贷款才会发放，存款才会产生，货币才会出现。而企业愿意通过贷款取得货币的信心来自於中央银行的承诺，也就是企业可以将存款随时兑换为中央银行发行的货币——现金。美国国会曾咨询大银行家摩根："商业借贷的决定因素是贷款者的现金还是财产？"他回答："是品德……一个我不信任的人，即使他以整个基督教世界做抵押，也不可能从我这借走一分钱。" 所以信用货币体系是建立在政府的信用、中央银行的信用、商业银行的信用、政府、企业和个人的信用等一系列信用的基础上。当全社会信用都在收缩时，当中央银行的信用也不被社会接受时，中央银行最多只能提供流动性支持，而不能主动新增货币。如果政府强行通过财政赤字透支滥发，最终人民会抛弃货币，回归其他货币或金银。滥发的货币最终是要受到市场的严厉惩罚。

如果更深入思考一些，贷款创造货币理论的隐含前提条件是什麽？存在边界限制吗？如果贷款无限创造货币，会发生什麽？中央银行如何确定这种边界？两宋时，信用货币纸币交子、会子就成为法定货币 ，中国成为最早在市场上流通使用纸币的国家，比欧洲早600多年。然而，历史同样告诉我们，当1840年英国的坚船利炮轰开中国国门的时候，英格兰银行的纸币已经通行于世界，而中国却还在使用白银和铜钱作为货币。中国的纸币上哪里去了呢？原来，到明中叶弘治年间（1488—1505），鸦片战争之前中国使用的最後一种纸币大明通行宝钞就已在市场上停止流通，铜钱和白银再次主宰流通市场。原因是什麽？马克思讲货币是充当一般等价物的特殊商品，在1971年才真正开启的全球信用本位货币时代，如何理解和修正？

唯因如此，孙国峰先生关於货币创造的重大理论创新告诉我们，在信用货币制度下，在贷款创造存款的现实条件下，商业银行不仅有扩张的冲动，更有扩张的能力，中央银行更加有责任管理好全社会的货币。

无论是贷款创造货币还是信用创造货币，衷心希望孙国峰先生能够追溯历史，展望未来，根据陈云同志"不惟上、不惟书、只惟实、交换、比较、反复"的哲学思想 ，全面深入辩证地研究阐述新货币创造理论，更有力地推动我国货币政策和商业银行运行的实践。

(作者为第一创业证券执行总经理)

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