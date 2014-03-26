万洲国际香港IPO聘请28家承销商--IFR

路透香港3月26日 -路透旗下IFR周三报导称，中国猪肉生产商万洲国际已经聘请多达28家承销商，以筹备其计划的50-60亿美元香港首次公开发行(IPO)。这也创下亚洲公司IPO聘请银行数量之最。万洲国际去年收购了美国企业Smithfield Foods。

报导称，万洲国际的庞大承销团队将超越目前的纪录保持者--中国银河证券(6881.HK)，后者去年11亿美元的IPO聘请了21家银行。

据IFR报导，万洲国际的上市计划将于周四提请港交所上市委员会审批。

中银国际、中信证券国际、星展银行、高盛、摩根士丹利、渣打银行和瑞银为上市保荐人。联席全球协调人除上述机构外，还包括美银美林、荷兰合作银行集团、巴克莱、中国国际金融有限公司、德意志银行、工行国际、瑞信和摩根大通。报导称，此外还有13家簿记行。(完)

(编译 朱晓军；审校 李爽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。