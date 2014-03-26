万洲国际香港IPO聘请28家承销商--IFR

一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04 四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港3月26日 -路透旗下IFR周三报导称，中国猪肉生产商万洲国际已经聘请多达28家承销商，以筹备其计划的50-60亿美元香港首次公开发行(IPO)。这也创下亚洲公司IPO聘请银行数量之最。万洲国际去年收购了美国企业Smithfield Foods。
报导称，万洲国际的庞大承销团队将超越目前的纪录保持者--中国银河证券(6881.HK)，后者去年11亿美元的IPO聘请了21家银行。
据IFR报导，万洲国际的上市计划将于周四提请港交所上市委员会审批。
中银国际、中信证券国际、星展银行、高盛、摩根士丹利、渣打银行和瑞银为上市保荐人。联席全球协调人除上述机构外，还包括美银美林、荷兰合作银行集团、巴克莱、中国国际金融有限公司、德意志银行、工行国际、瑞信和摩根大通。报导称，此外还有13家簿记行。(完)
(编译 朱晓军；审校 李爽)
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路透北京4月20日 - 中国国务院周四发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
路透上海/北京4月20日 - 人民币兑美元即期周四小幅收升，中间价则明显回落。交易员称，今日中间价跌幅远小于预期，估计监管启动了过滤机制，这也凸显监管维稳意图，不希望人民币因购汇需求出清而下跌；午后欧元上涨压低美元指数，进而提振人民币走势。