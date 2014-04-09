万洲国际设订香港IPO招股价区间 每股8-11.25港元

路透香港4月9日 -汤森路透旗下IFR周三引述消息人士称，中国猪肉生产商万洲国际将于周四起为其香港首次公开发行（IPO）进行招股，招股价区间在每股8

-11.25港元间。

原名双汇国际的万洲，希望能以15-20.8的市盈率（P/E）进行招股。万洲国际尚未决定最终招股数量，但仅就新股规模可能达到30-43亿美元。

万洲已聘请多达28家承销商，创下亚洲公司IPO聘请银行数量之最，打破纪录保持者--中国银河证券(6881.HK)，后者去年11亿美元的IPO聘请了21家银行。

万洲国际是在深交所上市的双汇发展(000895.SZ)的控股股东，于2013年9月26日收购美国最大的猪肉加工企业——史密斯菲尔德。合并后将拥有100多家子公司，年出栏生猪1900万头，屠宰生猪5000万头，肉类产销量680万吨。（完）

(编译 李珊珊; 审校 毕晓雯)

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