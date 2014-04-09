万洲国际设订香港IPO招股价区间 每股8-11.25港元

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港4月9日 -汤森路透旗下IFR周三引述消息人士称，中国猪肉生产商万洲国际将于周四起为其香港首次公开发行（IPO）进行招股，招股价区间在每股8
-11.25港元间。
原名双汇国际的万洲，希望能以15-20.8的市盈率（P/E）进行招股。万洲国际尚未决定最终招股数量，但仅就新股规模可能达到30-43亿美元。
万洲已聘请多达28家承销商，创下亚洲公司IPO聘请银行数量之最，打破纪录保持者--中国银河证券(6881.HK)，后者去年11亿美元的IPO聘请了21家银行。
万洲国际是在深交所上市的双汇发展(000895.SZ)的控股股东，于2013年9月26日收购美国最大的猪肉加工企业——史密斯菲尔德。合并后将拥有100多家子公司，年出栏生猪1900万头，屠宰生猪5000万头，肉类产销量680万吨。（完）
(编译 李珊珊; 审校 毕晓雯)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。