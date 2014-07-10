万洲国际更新IPO计划书 可能很快重启上市

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透香港7月10日 - 中国猪肉生产商万洲国际已更新稍早拟在香港首次公开上市(IPO)的计划书，显示该公司可能有意在短期内重启IPO。
修改后的计划书并未明确说明IPO规模或时间，但一位熟知内情的消息人士对路透说，该公司希望在IPO重启之前寻找基石投资者。
万洲国际的IPO保荐人由原先的七家减为两家，即中银国际和摩根士丹利(MS.N)。其他原先在名单上的五家分别是中信证券国际、星展集团、高盛、渣打和瑞银。
更新后的计划书显示万洲国际季度获利强劲，或许能吸引投资者。
第一季税后获利是上年同期三倍多，达到4.07亿美元，上年同期为1.25亿美元。(完)
(编译 李婷仪 审校 高琦)
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