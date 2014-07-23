万洲国际因需求强劲将提前结束机构投资者认购

中国信托主动被动管理业务划分标准明确 利好信托业--报载
路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。
路透香港7月23日 - 汤森路透旗下出版物IFR周三援引消息人士称，全球最大猪肉加工商--中国万洲国际的香港首次公开发行(IPO)，由于投资者需求强劲，将提前结束机构投资者的认购。
IFR称，万洲国际(0288.HK)将在7月25日结束机构投资者认购，较计划提前四天。散户认购将从周四开始，直至7月29日结束。
万洲国际在香港的发言人拒绝就提前结束机构投资者认购置评。
摩根士丹利(MS.N)和中银国际共同担任这次IPO的簿记行。(完)
(编译 李春喜 审校 王洋)
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