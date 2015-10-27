（更正）世卫指加工肉制品为致癌物 万洲、双汇等肉食股受压

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
（更正内文世卫组织英文简写）
路透香港10月27日 - 世界卫生组织（WHO）将加工肉制品列为第一级别“致癌”，并指食用红肉与胰腺癌和前列腺癌之间有关联，全球最大猪肉加工商--中国万洲国际(0288.HK)及旗下双汇发展(000895.SZ)等中、港农业股周二早盘股价走低。
世卫组织下属的国际癌症研究机构（IARC）周一发布报告，将加工肉制品归入与烟草和石棉同类的致癌风险第一级别“致癌”，该级别意味着有“充分证据”表明与癌症存在关联。食用热狗、香肠和培根等加工肉制品以及红肉可能导致肠癌。此外，IARC发现，红肉主要与肠癌有关，但与胰腺癌和前列腺癌可能也有关联。
万洲国际早盘股价走低，最多曾跌3.8%，公司旗下亚洲最大的动物蛋白公司--双汇发展最多亦挫4.8%。中国大型肉制品生产商--雨润食品(1068.HK)挫2.8%，业务包括生物酿造、营养肉食的顺鑫农业(000860.SZ)亦最多跌逾5%。
IARC称，有不确定的证据表明加工肉制品可能与胃癌存在关联。但肉制品供应商和加工商则指出，肉能提供人类必需的蛋白质、维生素和矿物质。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。