香港《星岛日报》：吸取鹬蚌教训 避蹈一战覆辙

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（7月28日社评）
100年前的今天，奥匈帝国向塞尔维亚宣战，死伤千万的第一次世界大战正式爆发。百年后的今天，经历两场世界大战的血洗，爆发第三次世界大战的机会不大，可是战争和内乱仍然在各地摧残众多生命。
今天世界格局已经大变，当年四分五裂互相攻伐的欧洲诸国，已经组成了欧盟，不再以战争为扩展利益和影响力的手段。
虽然日本首相安倍晋三，不怀好意地把中国隐喻为一战前崛起的德国，但是，今天的中国，一来没有扩张领土的野心，二来明知军力远不如美国，也不大搞军事结盟，三来与美国在经济上互相依存度高，大异于当年的英德关系。
今年既是一战开战100周年，也是二战结束70周年。二战后美国在意识形态和国防经济利益的推动下，担任「世界警察」角色，主导国际秩序，后来逐渐演变成单边主义，反而成为几场战争的推动者。今天在军事上部署围堵中国的行动，亦增加了东南亚和东北亚军事擦枪走火的风险。
此外，欧美透过直接或间接的干预，包括推动街头运动，推倒不听欧美指挥的多国政府，亦成为今天伊拉克、利比亚、敍利亚、乌克兰等地内战之源。至于以巴冲突，继续为中东和北非乱局中的极端伊斯兰组织提供「火药」。
今天的战争模式，已经由大国之间明刀明枪，转为不同地区势力的冲突，部分有恐怖分子武装力量介入，部分有美俄等大国背后撑腰。
对香港来说，卷入大战的可能性不高，但是社会内部冲突和对峙气氛日浓，就更需要吸取一战欧洲诸国鹬蚌相争造成生灵涂炭的教训。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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