香港《星岛日报》：吸取鹬蚌教训 避蹈一战覆辙

（7月28日社评）

100年前的今天，奥匈帝国向塞尔维亚宣战，死伤千万的第一次世界大战正式爆发。百年后的今天，经历两场世界大战的血洗，爆发第三次世界大战的机会不大，可是战争和内乱仍然在各地摧残众多生命。

今天世界格局已经大变，当年四分五裂互相攻伐的欧洲诸国，已经组成了欧盟，不再以战争为扩展利益和影响力的手段。

虽然日本首相安倍晋三，不怀好意地把中国隐喻为一战前崛起的德国，但是，今天的中国，一来没有扩张领土的野心，二来明知军力远不如美国，也不大搞军事结盟，三来与美国在经济上互相依存度高，大异于当年的英德关系。

今年既是一战开战100周年，也是二战结束70周年。二战后美国在意识形态和国防经济利益的推动下，担任「世界警察」角色，主导国际秩序，后来逐渐演变成单边主义，反而成为几场战争的推动者。今天在军事上部署围堵中国的行动，亦增加了东南亚和东北亚军事擦枪走火的风险。

此外，欧美透过直接或间接的干预，包括推动街头运动，推倒不听欧美指挥的多国政府，亦成为今天伊拉克、利比亚、敍利亚、乌克兰等地内战之源。至于以巴冲突，继续为中东和北非乱局中的极端伊斯兰组织提供「火药」。

今天的战争模式，已经由大国之间明刀明枪，转为不同地区势力的冲突，部分有恐怖分子武装力量介入，部分有美俄等大国背后撑腰。

对香港来说，卷入大战的可能性不高，但是社会内部冲突和对峙气氛日浓，就更需要吸取一战欧洲诸国鹬蚌相争造成生灵涂炭的教训。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。