战争和低油价削弱中东及中亚增长前景 需提升生产力--IMF

路透华盛顿3月22日 - 国际货币基金组织(IMF)周二表示，战争和油价低迷已削弱中东和中亚的增长展望，有必要提升民间部门生产力，以避免该区域陷入“新平庸”(new mediocre)。

IMF在一篇新报告中称，所有新兴市场都正面临未来五年增长前景减弱的形势，但中东和中亚国家的经济增长率，料比新兴市场和开发中国家平均水准要低1.25个百分点。

IMF中东主管Masood Ahmed在报告中指出，距阿拉伯之春运动承诺为经济带来更多包容性增长及更高的生活水准已有六年，但中东多数国家仍深陷冲突，数以百万计难民逃离，整个区域经济活动饱受打击。

“同时，油价‘较长时间处于较低水准”的新现实抑制了石油出口国的长期增长前景，使他们以石油为中心的经济增长模式变得难以维持。”Masood称。

IMF指出，该地区的石油出口国正不得不削减支出，并缩减原本在石油收入助长下日益膨胀的公共部门就业岗位，从而使生活水准和增长前景承压。

IMF表示，金融市场发展对累积资本也至关重要，但该地区在这方面显然落后于其他同家。放宽融资渠道可促进中小企业发展；确保合法权利获得适当保护则能有助于提高增长。

缩小与全球其他国家在监管规章、教育和金融市场发展上的差距，可望有助使海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)国家潜在增长率提高1.5个百分点，高加索和中亚地区国家潜在增长率提高1个百分点。

但这份报告指出，安全及稳定是改革取得成功的先决条件。(完)