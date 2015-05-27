华平投资集团开始出售神州租车股票 价值最高3.41亿美元

中国2016年财政收入增速降至4.5% 初步赤字2.83万亿元超目标
路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定2.18万亿元的目标。
路透香港5月27日 - 美国华平投资集团周三开始出售价值最多3.41亿美元的神州租车(0699.HK)股票，希望借股价上涨之机锁定获利。神州租车是中国最大的租车公司，其股价自去年9月底上市以来已经上涨逾一倍。
路透看到的文件显示，华平投资集团正透过旗下公司Amber Gem Holdings，出售1.4亿股神州租车股票，参考价格区间为18.35-18.90港元。
该参考价格区间较神州租车周三收盘价最多折价7.2%。(完)
(编译 徐文焰；审校 王洋)
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路透香港1月23日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司周一称，去年度油气产量按年跌近9%，原油加工量则轻微下降。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。