华平投资集团开始出售神州租车股票 价值最高3.41亿美元

路透香港5月27日 - 美国华平投资集团周三开始出售价值最多3.41亿美元的神州租车(0699.HK)股票，希望借股价上涨之机锁定获利。神州租车是中国最大的租车公司，其股价自去年9月底上市以来已经上涨逾一倍。