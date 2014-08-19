企业结盟：宝钢气体与美国华平投资集团达成战略伙伴关系

路透香港8月19日 - 全球私募基金--美国华平投资集团与中国宝钢气体有限公司周二宣布，已经同意以30亿元人民币(约合4.89亿美元)收购河南晋开化工投资控股集团旗下的工业气体资产。

华平与宝钢气体达成战略伙伴关系，将共同开发工业气体项目，上述交易是双方战略伙伴合作的一部分。宝钢气体计划提高在国内和国际上的竞争力。

华平的董事总经理黎辉表示，与宝钢气体的合作对双方来说都非常重要，展示该公司努力参与中国国企改革的最新进展。

根据宝钢气体网站，该公司筹建于2008年,为宝钢集团工业气体业务的主要平台，也是宝钢多元化产业的重点发展战略之一，主要致力于工业气体产品的生产、销售、配送、应用技术开发和其他相关服务。

华平管理着逾390亿美元资产，自从1994年进入中国市场以来，在中国的投资已经超过40亿美元。(完)