企业结盟：宝钢气体与美国华平投资集团达成战略伙伴关系

****主要国家经济指标预测--4月26日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.2% +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1.5% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年
路透香港8月19日 - 全球私募基金--美国华平投资集团与中国宝钢气体有限公司周二宣布，已经同意以30亿元人民币(约合4.89亿美元)收购河南晋开化工投资控股集团旗下的工业气体资产。
华平与宝钢气体达成战略伙伴关系，将共同开发工业气体项目，上述交易是双方战略伙伴合作的一部分。宝钢气体计划提高在国内和国际上的竞争力。
华平的董事总经理黎辉表示，与宝钢气体的合作对双方来说都非常重要，展示该公司努力参与中国国企改革的最新进展。
根据宝钢气体网站，该公司筹建于2008年,为宝钢集团工业气体业务的主要平台，也是宝钢多元化产业的重点发展战略之一，主要致力于工业气体产品的生产、销售、配送、应用技术开发和其他相关服务。
华平管理着逾390亿美元资产，自从1994年进入中国市场以来，在中国的投资已经超过40亿美元。(完)
(编译 杜明霞；审校 张明钧)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.2% +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1.5% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年
路透纽约4月25日 - 美元兑加元周二急升，之前美国宣布对加拿大软木征收关税。欧元触及数月高位，因对法国大选的忧虑缓解，以及欧洲央行可能在6月采取更为鹰派的政策。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.48 +0.62 +0.54 2597067 京东 34.96 +0.39 +1.13 6890004 新浪 73.89 +0.64 +0.87 814116 搜狐 38.25 +0.05 +0.13 404993 网易 277.96 +3.82 +1.39 1058663 百度 186.99 +6.96 +3.87 3749200 台湾 台湾积体电路