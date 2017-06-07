华平投资集团一家附属公司将向Princeton GV投资3亿美元

路透孟买6月6日 - 美国私募股权公司华平投资集团一家附属公司将向Princeton Growth Ventures投资至多3亿美元，后者致力于打造一项全球性的科技、媒体和电信(TMT)基础设施业务。

华平投资周二在一份声明中称，Princeton GV的业务将尤为注重在印度和中国等新兴市场的数据中心和数字媒体服务。

“我们相信电信企业会越来越多地剥离非核心资产，这将为数据中心和更广泛的TMT基础设施领域带来众多富有吸引力的投资机会，”华平投资董事总经理Viraj Sawhney在这份声明中称。(完)