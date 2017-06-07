华平投资集团一家附属公司将向Princeton GV投资3亿美元

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透孟买6月6日 - 美国私募股权公司华平投资集团一家附属公司将向Princeton Growth Ventures投资至多3亿美元，后者致力于打造一项全球性的科技、媒体和电信(TMT)基础设施业务。
华平投资周二在一份声明中称，Princeton GV的业务将尤为注重在印度和中国等新兴市场的数据中心和数字媒体服务。
“我们相信电信企业会越来越多地剥离非核心资产，这将为数据中心和更广泛的TMT基础设施领域带来众多富有吸引力的投资机会，”华平投资董事总经理Viraj Sawhney在这份声明中称。(完)
(编译 刘秀红；审校 王洋)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。