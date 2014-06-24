ICC称将不彻查朝鲜2010年袭击韩国事件

(本文由路透中文网编译提供)

路透阿姆斯特丹6月23日 - 国际刑事法庭（ICC）周一称，该庭不会对朝鲜军队2010年袭击韩国位于黄海领土的两起事件进行彻查，原因是这两起袭击并未故意以平民为目标。

ICC对这两起事件进行了初步调查，以确定是否有进行彻查的依据。这两起事件共造成50人死亡。

朝鲜攻击像韩国这样的ICC成员国，可让后者有权就袭击中所犯的任何罪行进行起诉。

但检察官本苏达（Fatou Bensouda）称，她没有理由推进涉及韩国战舰“天安”号的案件，因为这艘船舰是有效的军事目标。“天安”号在2010年被鱼雷击沉，造成46名船员死亡。

2010年晚些时候的延坪岛炮击事件造成两名平民和两名军人死亡。但本苏达称，没有这两名平民是被故意袭击的证据。

“即使那次炮击事件遗憾地造成了平民伤亡，但已掌握的信息并没有提供让人相信那次袭击蓄意针对平民的合理根据，”本苏达称。

本苏达称，她根据一些国家政府、个人及非政府组织提交的信息做出了上述决定。她并称，朝鲜未配合调查。（完）