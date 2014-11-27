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路透中文国际短讯 | 2014年 11月 27日 星期四 13:04 BJT

沃尔玛宣布解雇中国区数名高管

沃尔玛表示，该公司已解聘中国区数名高管，藉此降低在中国的运营成本。沃尔玛公布，截至10月31日当季中国区营收下滑0.8%，归因于中国政府的节支举措与通缩。路透
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